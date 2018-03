Glawischnig: Chemielobbyist Berlakovich will auch kein CO2 einsparen

Grüne stimmen gegen Klimaschutzgesetzesnovelle - Rücktritt überfällig

Wien (OTS) - Die Grünen stimmen heute im Nationalrat gegen den Regierungsentwurf zur Novellierung des Klimaschutzgesetzes. Eva Glawischnig, Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen stellt dazu fest: "Das Bekenntnis zum Klimaschutz der Regierung bleibt ein bloßes Lippenbekenntnis. Nachdem die Kiotoziele inzwischen in unerreichbare Ferne gerückt sind, legt Berlakovich dem Parlament heute eine Klimaschutzgesetzesnovelle vor, die garantiert, dass wir auch bis zum Jahr 2020 kein einziges Gramm CO2 einsparen werden! Im Gegenteil: Die Sektoren Industrie und Verkehr dürfen laut Berlakovichs Gesetzesentwurf bis 2020 mehr Treibhausgase ausstoßen als wir 2011 ausgestoßen haben."

So emittierten die Sektoren Industrie und Energie im Jahr 2011 laut Treibhausbilanz des Umweltbundesamts ca. 6,1 Mio. Tonnen CO2. Das Sektorziel für 2020 liegt laut dem vorliegenden Entwurf bei ca. 6,5 Mio. Tonnen. Ähnlich verhält es sich beim Sektor Verkehr, bei dem das Ziel bis 2015 über dem Wert von 2011 liegt. "Nach seinem Einsatz für Pestizide gegen Bienen legt der sogenannte Umweltminister nun zum zweiten Mal ein Klima-Verschmutzungsgesetz vor. Da frage ich mich schon, was muss man eigentlich noch tun, um bei der ÖVP als Umweltminister rücktrittsreif zu sein?", fragt Glawischnig.

Durch die Novellierung sollen in dem 2011 in Kraft getretenen Klimaschutzgesetz - sektoral aufgeteilt - Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen in Österreich für die Periode 2013-2020 festgeschrieben werden. "Leider stellen die von der Regierung zum Beschluss vorgeschlagenen Reduktionsziele keine ambitionierte Initiative Österreichs dar, den Herausforderungen des Klimaschutzes auch nur annähernd gerecht zu werden", kritisiert Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen und erklärt: "Die vorgeschlagenen Minderungsziele im Gesetzesentwurf gehen sogar z.T. hinter die schon erreichten Reduktionen zurück. Im Verkehrsbereich wird eine 66%ige Steigerung der Emissionen bis 2020 (im Vergleich zum Jahr 1990) erlaubt sein! Dass den BürgerInnen so eine Novellierung als Klimaschutzinitiative verkauft wird, ist Etikettenschwindel und eine Frechheit. Wir werden diese Gesetzesnovellierung ablehnen", so Brunner.

