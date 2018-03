Stronach/Lugar: Wirtschaftskrise - das böse Erwachen wird kommen!

In fünf Jahren hat Regierung nur für Stillstand gesorgt

Wien (OTS) - "Österreich hängt an der Konjunkturlokomotive Deutschland. An einem Land, dessen Wirtschaftsmodell auf Sand gebaut ist", kritisierte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in der Europastunde. Er warnte davor: "Das böse Erwachen wird kommen, wir brauchen Reserven!" In fünf Jahren habe die Regierung nur für Stillstand gesorgt. "Nicht einmal kurz vor der Wahl werden Projekte umgesetzt. Mietrecht, Lehrerdienstrecht, Spekulationsverbot, Demokratiereform, Bundesheer, dazu Pensions- und Verwaltungsreform -nichts ist geschehen", so Lugar.

Deutschland habe zunächst Geld exportiert, damit andere Länder mit diesem Geld Waren kaufen können, die Deutschland exportiert, erklärte Lugar. Dieses System werde aber zum Erlahmen kommen. "Sind wir darauf vorbereitet, dass diese Konjunkturlokomotive stockt?", fragte Lugar. Denn die nötigen Reserven seien nicht angelegt worden, "man hat schon bei der Krise 2008 nur Schulden gemacht".

Als Ursache für die fehlende Vorbereitung ortet Lugar die Tatsache, "dass die Regierung seit Jahren nichts tut." Der Stillstand bei den Reformen werde "dazu führen, dass wir mit heruntergelassenen Hosen da stehen, wenn die nächste Krise ausbricht."

Dabei liegt laut Lugar das Geld auf der Straße. Eine Mrd. Euro entgeht dem Staat durch Sozialbetrug, drei Mrd. Euro durch Pfusch und 20 Mrd. Euro verliert das Land durch Korruption. Deshalb sei dringend nötig: "Machen wir ordentliche Gesetze, beweisen wir, dass wir für das Land arbeiten können", verlangte Lugar.

