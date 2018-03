klima:aktiv: Neue LED-Lampen im Test

Wien (OTS) - topprodukte.at, ein Service von klima:aktiv, und die internationale Initiative PremiumLight haben die Qualität und Effizienz aktueller LEDs getestet. Die ersten Ergebnisse der auf ein Jahr angelegten Testserie stehen nun für insgesamt 25 Lampenmodelle zur Verfügung. Ziel ist festzustellen, wie gut und effizient als "gut" deklarierte Lampen in der Praxis tatsächlich sind. Ergebnisse zu Langzeittests, die auch Kriterien zur Produktlebensdauer beinhalten, werden ab Herbst 2013 publiziert.

Dank der rasanten Technologieentwicklung hat sich das Angebot an LED-Lampen für den Haushaltsbereich innerhalb weniger Jahre vervielfacht. Heute stehen bereits für annähernd jeden Anwendungszweck in Haushalten geeignete LED-Lampen zur Verfügung. Die Fülle an Produkten bringt es allerdings auch mit sich, dass es für den Konsumenten nicht einfach ist, sich im Marktangebot zu orientieren. Aufgrund vorläufig noch fehlender verpflichtender Qualitätsmindeststandards werden derzeit zudem Produkte unterschiedlichster Qualität auf den Markt gebracht.

Im Auftrag der Internet-Plattform topprodukte.at, einem Service von klima:aktiv, und der internationalen Initiative PremiumLight werden im Zeitraum Herbst 2012 bis Herbst 2013 über 60 LED-Lampenmodelle hinsichtlich Qualitätsaspekten und Energieeffizienz getestet. Die Produkttests werden vom Lichtlabor der Ma39 in Wien, vom schwedischen nationalen Labor im Technical Research Institute Schweden und vom französischen Labor der Universität Paul Sabatier Toulouse durchgeführt.

Der Test berücksichtigt sowohl LEDs in klassischer Birnen- und Kerzenform wie auch Spotlampen.

Für den Test wurden vor allem Lampen gewählt, die gemäß Herstellerdeklaration zum gehobenen Marktsegment zählen und beispielsweise gemäß Herstellerdeklaration eine Mindestlebensdauer von 25000h sowie gehobene Effizienzwerte aufweisen. Der Test zielt somit darauf ab, festzustellen, wie gut und effizient als "gut" deklarierte Lampen in der Praxis tatsächlich sind. Zusätzlich zu diesem "Top-Segment" wurden auch drei Lampen (zweimal IKEA, einmal Philips) ausgewählt, die am Markt besonders verbreitet sind, jedoch zum günstigeren Marktsegment zählen. Hinsichtlich Lampenstärke wurde das für den Haushaltsbereich vornehmlich relevante Marktsegment berücksichtigt, das insbesondere Ersatzlampen für 40-75W Glühlampen und 30-50W Spotlampen umfasst.

Erste Ergebnisse

Die ersten Testresultate zu den wichtigen Kaufkriterien Lichtfarbe (Farbtemperatur), Farbwiedergabe von Objekten (Farbwiedergabeindex), Helligkeit (Lichtstrom) und Energieeffizienz zeigen überwiegend positive Resultate. Die meisten getesteten Markenprodukte können somit hinsichtlich der Qualitäts- und Effizienzkriterien empfohlen werden.

Eine Gesamtbewertung des Testfelds wird im Herbst veröffentlicht, wenn die Messresultate zu Lebensdauerkriterien vorliegen. Sowohl bei den Birnen als auch bei den Spotlampen finden sich gute bis sehr gute Produkte, die nicht notwendigerweise zu den teuersten des Marktes zählen. Hinsichtlich Energieeffizienz sind die besten LEDs mittlerweile um 25-35% besser als die besten Energiesparlampen und auch hinsichtlich Farbwiedergabe setzen sich die Topprodukte bereits nach oben ab.

Weitere Details zum Test und den Ergebnissen finden Sie auf www.topprodukte.at

Über topprodukte.at

Die Plattform topprodukte.at ist ein Service von klima:aktiv, der Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums. Dort finden Sie die energieeffizientesten derzeit am österreichischen Markt erhältlichen Produkte in den Bereichen Beleuchtung, Büro, Haushalt, Heizung/Warmwasser/Klima, Mobilität, Kommunikation und Unterhaltung.

www.topprodukte.at

www.klimaaktiv.at

www.energyagency.at

Über die Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency:

Die Österreichische Energieagentur ist das nationale Kompetenzzentrum für Energie in Österreich. Sie berät auf Basis ihrer vorwiegend wissenschaftlichen Tätigkeit Entscheidungsträger aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Ihre Schwerpunkte liegen in der Forcierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Klima- und Umweltschutz sowie Versorgungssicherheit. Dazu realisiert die Österreichische Energieagentur nationale und internationale Projekte und Programme, führt gezielte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch und entwickelt Strategien für die nachhaltige und sichere Energieversorgung. Die Österreichische Energieagentur setzt klima:aktiv - die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums -operativ um und koordiniert die verschiedenen Maßnahmen in den Themenbereichen Mobilität, Energiesparen, Bauen & Sanieren und Erneuerbare Energie. Weitere Informationen für Mitglieder und Interessenten unter: www.energyagency.at.

