RfW-BO Amann: "Sterbehilfefonds" für Trafikanten erfüllt die schlimmste Befürchtungen!

"Das "ÖVP-Trio" Fekter, Trinkl und Reisenbichler hat das Ende des Tabakmonopols offensichtlich bereits längst beschlossen, anders ist diese Regelung nicht zu erklären."

Wien (OTS) - "Die von der Monopolverwaltung am 17. Mai veröffentliche Fondsordnung erfüllt die schlimmsten Befürchtungen. Offensichtlich möchte die MVG in Absprache mit dem Finanzministerium möglichst viele Trafikanten zum Aufgeben zwingen", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. "Nun hat man geschlagene sechs Monate hinter verschlossenen Türen zwischen Monopolverwaltung, ÖVP-Bundesgremialspitze und Finanzministerium verhandelt und das Ergebnis ist ein "Sterbehilfefonds" ohne Zukunftsperspektiven für die Trafikanten. Der Trafikant hat lediglich die Wahl zwischen "Friedhof" und "Intensivstation" - ohne Chancen auf "Wiederbelebung"", kritisiert Amann. Das "ÖVP-Trio" Maria Fekter, Peter Trinkl und Tina Reisenbichler habe zu Lasten der österreichischen Trafikanten "ganze Arbeit" geleistet.

Die degressiv gestaffelte "Sterbehilfe" als "Stilllegungsprämie" für die Jahre 2013 bis 2015 mit ihren Prozentstaffeln gehe an der Realität gänzlich vorbei und drohe in Wahrheit auch noch jene Restwerte zu vernichten, die den Trafikanten trotz Umsatzrückgängen, Handelsspannenkürzungen und steigenden Betriebskosten verblieben sind. "Offensichtlich haben Fekter, Trinkl und Reisenbichler das Ende des Tabakmonopols bereits längst beschlossen, anders ist diese Regelung nicht zu erklären", so Amann. Dass man statt der seit 2008 geltenden fünf Prozent nunmehr 30 Prozent Umsatzrückgang für die Inanspruchnahme einer Überbrückungshilfe fordere, und ein solcher Umsatzrückgang zumindest drei Wirtschaftsjahre andauern müsse, sei der nächste "Keulenschlag" gegen die Trafikanten.

"Beide Regelungen sollen offensichtlich Österreich "trafikantenfrei" machen, um anschließend - wie es bereits unter den Augen von ÖVP-Bundesgremialspitze und Monopolverwaltung bei Lotto-Toto stattgefunden hat - dem Tankstellensektor und anderen "billigeren" Vertriebspartnern den Tabakwarenverkauf zu überlassen. Der RfW wird jedenfalls alle politischen und rechtlichen Mittel ergreifen, um diese unsinnige und trafikantenfeindliche Regelung rückgängig zu machen", so Amann.

