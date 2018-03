"Am Schauplatz"-Reportage über "Die Reichen vom Wörthersee"

Am 23. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nora Zoglauer und Klaus Dutzler machten sich für "Am Schauplatz" auf Expeditionsreise rund um den Wörthersee. In der Reportage "Die Reichen vom Wörthersee" dokumentieren sie am Donnerstag, dem 23. Mai 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2, unter welch abenteuerlichen Umständen und erstaunlich günstigen Preisen die Superreichen die schönsten Grundstücke direkt am See erworben haben, wie die Politik sie dabei unterstützt hat und wie sich erste Proteste der Einheimischen dagegen formieren.

Er ist ein Ort voller Klischees: der Wörthersee. Österreichs mondänster Badestrand hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Er war Schauplatz seichter Fernsehfilme und er war das Zentrum der heimischen Tourismusindustrie. Dann kamen Jahre der Krise - die Hotels verfielen und die Prominenz zog es ins Ausland. Jetzt feiert der See Renaissance. Frank Stronach kaufte sich um ein Schnäppchen ein Luxusschloss. Der Verkauf ist jetzt ein Fall für die Korruptions-Staatsanwaltschaft. Die Milliardäre und Millionäre des Landes wollen wieder am See wohnen, neue Villen werden gebaut, die Grundstückspreise explodieren. Während die einen ohne Zögern Villen um fünf Millionen Euro kaufen, können die anderen nicht einmal mehr gratis baden gehen. 98 Prozent der Seegrundstücke sind in privater Hand.

