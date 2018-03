FPK-Staudacher: Prettner stoppte in letzter Minute eigenen Irrweg

Bezirk Spittal braucht gerontopsychiatrisches Pflegeheim

Klagenfurt (OTS) - Bis gestern wollte Sozialreferentin LHStv. Beate Prettner das fix geplante und notwendige gerontopsychiatrische Pflegeheim in Möllbrücke streichen, weil es ein von Freiheitlichen initiiertes Projekt war. In letzter Minute hat sie nun diesen Irrweg gestoppt und den Schließungsantrag von der Tagesordnung der heutigen Regierungssitzung genommen", teilt FPK-LAbg. Christoph Staudacher mit.

Prettner kannte die Bedarfserhebungen der eigenen Sozialabteilung nicht. Diese stellte eindeutig fest, dass der Bezirk Spittal in Bezug auf gerontopsychiatrische Betten krass unterversorgt ist. Es fehlen mindestens 50 Betten, die mit dem geplanten Heim in Möllbrücke bis 2015 realisiert werden sollten. Die anfangs von Prettner angebotene Alternative, dass man Klienten aus Oberkärnten in das von ihnen am weitesten entfernte Heim in Neuhaus-Lavamünd schicken würde, konnte wohl nicht einmal von ihren eigenen Leuten ernst genommen werden. Alle Prinzipien einer wohnortnahen Versorgung wären damit verletzt worden.

"Es ist zu hoffen, dass die Kenia-Koalition die Probleme des Landes ernsthafter in Angriff nimmt, als mit solchen Schnellschüssen, die nicht sachlich, sondern nur parteipolitisch motiviert sind und die umgehend zurückgezogen werden müssen", so Staudacher. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272