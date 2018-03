38. Wiener Gemeinderat (2)

Fragestunde

Wien (OTS) - Die fünfte Frage ging an Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou (Grüne): Dr. Wolfgang Ulm (ÖVP) ortete eine "Reduzierung der Mittel zur Beseitigung von Schlaglöchern" in ihrem Ressort. Dem widersprach Vassilakou. Das Budget sei seit Jahren konstant. Aktuell seien rund 59 Mio. Euro für Investitionen in den Straßenbau budgetiert und rund 19 Mio. Euro für den Erhalt. Vassilakou nahm auch die Bezirke in die Verantwortung: Sie sollten Erhaltungsmaßnahmen weiterhin aus ihrem Budget bestreiten. Großprojekte würden aus dem Zentralbudget unterstützt; als Beispiel nannte Vassilakou die Neugestaltung der Meidlinger Hauptstraße.

Die letzte Frage stellte Henriette Frank (FPÖ) an Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig (SPÖ). Sie bezog sich auf die Barrierefreiheit in Gemeindebauten. Barrierefreiheit sei sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen in der Bauordnung verankert, sagte Ludwig. Er verwies auf die Kompetenzstelle für barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen. Lifte im Halbstock würden nur dort errichtet, wo es nicht anders ginge. Diese Lösung sei besser als gar kein Lift. Zudem würden individuelle Umbauten in einzelnen Wohnungen aus verschiedenen Töpfen gefördert. Man versuche, dafür auch Mittel aus dem Bund heran zu ziehen, schloss Ludwig.

Aktuelle Stunde zum Thema "Undurchsichtiges Beteiligungsmanagement der Stadt Wien - Durchforstung notwendig, Strategie geboten!"

Die Aktuelle Stunde eröffnete Mag. Alexander Neuhuber (ÖVP). Er rechnete vor, dass die Stadt Wien an rund 300 Unternehmungen direkt oder indirekt beteiligt sei. Neuhuber vermisste eine einheitliche Strategie und ortete eine "Verschleierungstaktik".

Gerne wolle man sich das Beteiligungsmanagement der Stadt gemeinsam mit der Opposition ansehen, sagte Dipl.-Ing. Martin Margulies (Grüne). Dafür brauche es aber ein "klares Bekenntnis zur Notwendigkeit und den Aufgaben der kommunalen Dienstleistungen". ÖVP und FPÖ seien nur darauf bedacht, Wiener Betriebe zu "verscherbeln".

Hinter den Beteiligungen der Stadt ortete DDr. Eduard Schock (FPÖ) "rote Posten für rote Freunde". Mit den verschiedenen Ausgliederungen wolle die Stadtregierung dem Gemeinderat die Kontrolle entziehen.

Katharina Schinner (SPÖ) sagte: Kommunale Betriebe ausschließlich nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu beurteilen, sei der falsche Weg. Es gehe auch um regionalpolitische Aspekte wie Daseinsvorsorge. Kommunale Unternehmungen seien leistbar, zuverlässig und steigerten die Lebensqualität. (forts.) joh/esl

