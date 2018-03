Katastrophenvorsorge heißt Leben retten und Schäden vermeiden

In Genf findet von 19.-23. Mai die vierte "Global Platform for Disaster Risk Reduction" statt

Wien/Genf (OTS/Rotes Kreuz) - In Genf tagen derzeit Vertreter von Regierungen, Internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft in der von der UN organisierten Konferenz "Global Platform for Disaster Risk Reduction". An der Veranstaltung nehmen auch mehr als 100 Expertinnen und Experten der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung teil.

"Zwei Punkte stehen bei der Tagung im Zentrum", berichtet Walter Hajek, Leiter der Abteilung für Katastrophenmanagement beim Österreichischen Roten Kreuz, von der Konferenz. "Erstens der Schutz von Menschen vor Katastrophen und zweitens die Reduktion von Kosten für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau durch die Verbesserung der Katastrophenvorsorge."

Seit 1980 wurden lediglich drei Milliarden USD in Katastrophenvorsorge investiert. Hingegen 86 Milliarden in Katastrophenhilfe und Wiederaufbau. "Dieses Verhältnis muss sich ändern und zusätzliche Mittel für effiziente Katastrophenvorsorge müssen zur Verfügung gestellt werden", fordert Hajek.

Durch Aktivitäten wie Hangverbauungen zum Schutz vor Erdrutschen, Aufforsten zum Schutz vor Überschwemmungen und die Ausarbeitung von Evakuierungsplänen leistet die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung Katastrophenvorsorge. Mehr als 23 Millionen Menschen konnten bis 2012 mit solchen Aktivitäten erreicht werden.

"Das Problem ist, dass diese Erfolge schwer messbar sind - ein gerettetes Leben und vermiedener Schaden kommen in Statistiken selten vor", so Hajek. "Wie wichtig entsprechende Projekte sind, sieht man daran, dass die Opferzahlen und Schäden durch den Zyklon Mahasen in Myanmar und Bangladesch vergangene Woche geringer waren als befürchtet - und zwar durch funktionierende Katastrophenvorsorge, Evakuierungspläne und Frühwarnsysteme."

