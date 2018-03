ORF SPORT + mit dem Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 23. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 23. Mai 2013, in ORF SPORT + sind das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr, das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit den Folgen "Rome 1987" um 20.45 Uhr und "Tokyo 1991" um 21.45 Uhr sowie das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix mit der Folge "Monte Carlo" um 22.45 Uhr.

Im Schulsport-Magazin "Schule bewegt" am 23. Mai stellt sich die Leichtathletik-Klasse am Sport-BORG Linz, das in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Nachwuchs-Topathleten hervorgebracht hat, in einem Video selbst vor. Österreichs Parade-Leichtathletin Beate Schrott zeigt mit Schülern der Mary Ward-Privathauptschule St. Pölten die Basics der Leichtathletik. Der Generalsekretär des österreichischen Leichtathletik-Verbandes, Mag. Helmut Baudis, wird im Gespräch mit Gabi Jahn erklären, welche Ideen der Verband mit Schulen hat. Weitere Themen in "Schule bewegt" sind der "After Work"/"After School"-Run in Wien und die Aktion "Kinder gesund bewegen" mit Sportminister Gerald Klug in einer Grazer Volksschule.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasseschwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

ORF SPORT + zeigt im Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" die Höhepunkte der Weltmeisterschaft 1987 in Rom. Darunter auch die beiden Weltrekorde dieser Weltmeisterschaften: Der US-Amerikaner Carl Lewis egalisierte über 100 Meter mit 9,93 Sekunden die Bestmarke von Calvin Smith aus dem Jahr 1983. Und die Bulgarin Stefka Kostadinowa gewann den Hochsprung mit der neuen Weltrekordhöhe von 2,09 Metern. Die Highlights der Weltmeisterschaft 1991 in Tokio stehen daran anschließend auf dem Programm. Unter anderem zu sehen sind die drei in Tokio erzielten Weltrekorde: Der 100-Meter-Lauf von Carl Lewis in 9,86 Sekunden, der 8,95 Meter-Jump von seinem US-Landsmann Mike Powell im Weitsprung und der 4x100-Meter-Lauf der US-amerikanischen Staffel in 37,50 Sekunden.

(Stand vom 22. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

