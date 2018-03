ARBÖ und BMVIT: Zwei Jahre Radhelm-Pflicht für Kids

Verkehrsministerin Doris Bures bekräftigt Wichtigkeit - Radhelmmuffel werden immer weniger - Video zu Kinderradhelmen auf www.arboe-rad.at/helmpflicht

Wien (OTS) - Seit zwei Jahren ist das Tragen von Helmen für Kinder bis zum 12. Lebensjahr Pflicht. "Wir freuen uns daher, dass die Radhelmmuffel immer weniger werden - schließlich haben Erwachsene Vorbildwirkung", ist ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich überzeugt.

Nach einer jüngsten Zählung des ARBÖ hat sich die Zahl der Radhelmmuffel reduziert: Derzeit sind 33 Prozent der Radlerinnen und Radler mit Helm unterwegs. "Das ist eine Verbesserung, denn vor zwei Jahren waren es nur 15 Prozent, die mit Helm fuhren", freut sich Miletich.

"Nach zwei Jahren Radhelmpflicht für Kinder steht eindeutig fest:

Die Radhelmpflicht hat zu einer deutlichen Erhöhung der Helmtragequote bei Kindern geführt und das heißt: Mehr Kinderköpfe tragen Helme, weniger Kinderköpfe nehmen Schaden", so Verkehrsministerin Doris Bures, die sich am ARBÖ-Radübungsplatz in Wien selbst vom Geschick der radelnden Kinder überzeugte.

Bei einer aktuellen IFES-Umfrage im Auftrag des ARBÖ geben die meisten als Grund, warum sie einen Helm beim Radfahren tragen, die eigene Sicherheit an. An zweiter Stelle bereits kommt die Vorbildwirkung der Erwachsenen auf die Kinder.

"Ich danke allen Erwachsenen, Eltern, LehrerInnen, KindergärtnerInnen und allen anderen, die bereits mit gutem Beispiel vorangehen und beim Radfahren Helm tragen. Und ich appelliere an jene, die noch ohne Helm in die Pedale treten, in Zukunft mit Helm zu fahren denn: Wir sollten alle dazu beitragen, um die schwächsten Verkehrsteilnehmer, unsere Kinder, zu schützen", so Verkehrsministerin Doris Bures.

Helm muss perfekt sitzen =

Damit ein Radhelm gut schützt, muss er perfekt sitzen - Sichtfeld und Ohren dürfen nicht eingeengt werden. "Wir raten davon ab, einen Helm zu kaufen, in den das Kind erst hineinwachsen muss", warnt die ARBÖ-Radexpertin. Es gibt Helme, die man mittels eines Rings hinten individuell anpassen kann - dieser dient allerdings nicht um nicht passende Größen auszugleichen, sondern nur zur Feinjustierung. Wie ein Radhelm perfekt aufgesetzt und angepasst wird, zeigt ein Video auf www.arboe-rad.at/helmpflicht.

Aviso an die Redaktionen: Bilder vom Besuch der Bundesministerin Doris Bures finden Sie ab sofort auf www.arboe-rad.at/helmpflicht.

