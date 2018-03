Brunner: "Voves hat ohne Not und gegen das EU-Recht die Bauvollendungsfrist für Kraftwerk an der Schwarzen Sulm verlängert!"

Scharfe Grüne Kritik an Voves und Berlakovich: "Landeshauptmann und Minister tragen Verantwortung für drohende Naturzerstörung!"

Wien (OTS) - Vor der heutigen Kundgebung zur Rettung der Schwarzen Sulm (18.00 Uhr, Hauptplatz Schwanberg/Bezirk Deutschlandsberg) übt die Umweltsprecherin der Grünen im Parlament, NAbg. Christiane Brunner, massive Kritik am steirischen Landeshauptmann Voves: "Voves hat im Vorjahr - ohne Not und wider das Europarecht - die Bauvollendungsfrist für das Kraftwerksprojekt verlängert. Hätte er das nicht gemacht, hätten wir jetzt nicht die Probleme am Hals!"

Bestätigt wurde dies nach einer Grünen Anfrage durch Minister Berlakovich: " ... wurde die Bauvollendungsfrist gemäß § 112 Abs. 1 WRG mit 31.12.2011 festgelegt. Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 11.7.2012, Zl. FA 13A-3200-297/2012-9, wurde vom Amts wegen die Bauvollendungsfrist bis 31.12.2016 verlängert." (siehe

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_11548/fname_261604.pdf

)

Ebenfalls unfassbar ist es für Brunner, das Landeshauptmann Voves das wasserrechtliche Überprüfungsverfahren zwar am 12. Juli 2012 eingeleitet hat - dieses aber bis heute nicht abgeschlossen ist! Und auch an Minister Berlakovich übt sie Kritik: "Der Minister machte von der Möglichkeit, den Genehmigungsbescheid nach § 68 Abs 3 AVG wegen schwerer volkswirtschaftlicher Schäden (Strafzahlungen aufgrund Verurteilung durch den EuGH) mit Hinweis auf das laufende Überprüfungsverfahren nach § 21 a WRG nicht Gebrauch! Jetzt wo die Bauingriffnahme droht, muss der Minister aber rasch handeln und als wasserrechtliche Oberbehörde den Genehmigungsbescheid nach § 68 Abs 3 AVG aufheben!" Für die Grünen ist "Berlakovich in dieser Causa schon mehr als unglaubwürdig geworden: Es kann doch nicht sein, dass ein ganzes Jahr nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes der europarechtskonforme Zustand nicht auf anderem Wege herstellbar ist! Man fragt sich, ob die ganze Vorgangsweise - Versagen der Genehmigung durch BMLFUW, Anfechtung beim VfGH und dann Untätigkeit der Wasserrechtsbehörden - nicht von vornherein abgesprochen war. Der Minister kann jedenfalls auch in dieser Causa nicht die Hände in Unschuld waschen", so Brunner.

