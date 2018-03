ORF III mit "60 Minuten Politik" zum Thema "Wie abhängig sind wir von der Finanzwirtschaft?"

Am 23. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 23. Mai 2013, überträgt ORF III ab 9.00 Uhr live und in voller Länge den zweiten Plenartag der Nationalratssitzung, kommentiert von ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Heyer. Nach einer Fragestunde mit Bundeskanzler Werner Faymann sind die Schwerpunkte dieser Sitzung der Budgetplan bis 2017, Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Berufswelt und Sportförderung, finanzielle Zuschüsse für Griechenland in Form der Änderung des Zahlungsstabilisierungsgesetzes und der Produktpirateriebericht. In ORF 2 kommentiert Fritz Jungmayr die Übertragung der Fragestunde mit Bundeskanzler Werner Faymann.

Eine Bilanz des EU-Gipfels zum Kampf gegen Steuerhinterziehung gibt es in "Inside Brüssel" um 20.15 Uhr. Weitere Fragen der Sendung sind:

Ist mehr Konkurrenz im Energiesektor und ein grünes Licht für Schiefergas ein realistischer Weg zur wirtschaftlichen Belebung? Wie nahe ist Großbritannien vor einem Austritt aus der EU? Und was kann die Regionalpolitik beitragen, um der Auseinanderentwicklung entgegenzuwirken? Roland Adrowitzer diskutiert mit EU-Regionalkommissar Johannes Hahn, Cerstin Gammelin von der "Süddeutschen Zeitung", dem kroatischen EU-Korrespondent Alen Legovic und Ian Traynor vom "Guardian".

"Im Brennpunkt" wirft um 21.05 Uhr in der Dokumentation "Kampf um Ressourcen und gegen den Klimawandel" einen Blick in den Kongo:

Kriege und Korruption haben das Land zu einem der ärmsten der Welt gemacht. Doch es gibt Hoffnung für eine Flucht aus dem Chaos und auch für den Umweltschutz. Im zweiten Teil stehen Asien und der Pazifik im Fokus, jene Regionen, die Naturkatastrophen am meisten fürchten müssen.

Um 22.25 Uhr diskutieren ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Eva Weissenberger, Chefredakteurin der "Kleinen Zeitung Kärnten", mit den Wirtschaftsprecherinnen und -sprechern aller im Parlament vertretenen Parteien im Rahmen der ORF-III-Politikdiskussionssendung "60 Minuten Politik" zum Thema "Ohne Geld keine Musik - Wie ausgeliefert ist die Wirtschaftspolitik der Finanzwirtschaft?". Politikwissenschafter sprechen von einem dritten Souverän, der sich um gesellschaftliche Stimmungslagen ebenso wenig wie um Wahlergebnisse schert - die Finanzwirtschaft. Viele kritisieren die enge Verflechtung zwischen Banken und Politik. Regiert uns eigentlich die Finanzwirtschaft? Was muss die Wirtschaftspolitik in Österreich leisten, um sich von der Finanzwirtschaft zu emanzipieren? Was ist überhaupt der richtige Weg, um die Wirtschaft des Landes anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen? Gäste sind Christoph Maznetter, SPÖ-Wirtschaftssprecher, Konrad Steindl, ÖVP, Obmann des Ausschusses für Wirtschaft und Industrie, Bernhard Themessl, FPÖ-Wirtschaftssprecher, Ruperta Lichtenecker, Wirtschaftssprecherin Die Grünen, Ernest Windholz, BZÖ-Wirtschaftssprecher, und Robert Lugar, Wirtschaftssprecher Team Stronach.

