Stronach/ Markowitz: Regierung schafft keine Arbeit für die Jungen aber noch mehr Potential für Armut

Kontaktlose Bankomatzahlung gefährdet die Ärmsten

Wien (OTS) - "Wenn ich hinauf die Galerie schaue, sehe ich junge Menschen, denen ich sehr viel zutraue, junge Menschen, die sehr motiviert sind, und ich traue jungen Menschen Einiges zu - im Gegensatz zur Bundesregierung", stellte der Jugend- und Bildungssprecher Stefan Markowitz in der heutigen Aktuellen Stunde zum "Thema Arbeitsplätze und soziale Sicherheit" fest. Denn trotz des gerne beklagten Pflegemangels, argumentiere die SPÖ, eine solche Arbeit sei den jungen Menschen nicht zuzumuten. Und das, obwohl "es jedes Jahr zehntausende Jugendliche ohne Schulabschluss gibt", betont Markowitz. Außer einer Kampagne für junge Menschen, die ihre Eltern pflegen, unternehme die Regierung rein gar nichts, um dem Pflegemangel entgegen zu wirken und vielen jungen Menschen zu ermöglichen "Großartiges zu leisten", so Markowitz.

Den Mangel an Innovationsbereitschaft mache die Regierung mit riskanten Neuerungen für die Konsumenten wett: Statt Armut zu bekämpfen, hat die Regierung im März dieses Jahres - ohne die Bevölkerung im Vorfeld in Kenntnis zu setzen- die neue NFC-Technologie bei der Bankomat-Zahlung in Lebensmittelgeschäften zugelassen. Die neuen Karten, mit denen bis zu 250 Euro am Tag kontaktlos vom Konto abgebucht werden können, wurden schon ausgeschickt. "Das öffnet Missbrauch Tür und Tor und könnte gerade die Ärmsten in den Ruin treiben", warnt Markowitz.

