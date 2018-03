FP-Nepp zur Schulsprache Deutsch: Türkisch als Erstsprache in Kindergärten bereits bittere Realität!

Sozialisten experimentieren längst mit den Kleinsten und strecken nun ihre Hand nach den Schulen aus

Wien (OTS/fpd) - "Die neuen Pläne der Multi-Kulti-Fanatikerin Frauenberger, Migranten-Sprachen im Schulunterricht dem Deutschen mindestens gleichzustellen oder diese sogar zu bevorzugen, sind nur die konsequente Fortsetzung der von den Roten schon bisher in den Kindergarten durchgeführten, völlig unverantwortlichen Experimente mit unserem Nachwuchs. Dort ist nämlich Türkisch teilweise bereits die Erstsprache", erklärt Wiens FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp. Dass sich die Spitze der Sozialisten damit über den ausdrücklichen Willen ihrer Basis nach einer gemeinsamen Sprache Deutsch hinwegsetzt und der Bürgermeister sein nach der großen Mitgliederbefragung abgegebene Bekenntnis zur deutschen Sprache einfach beiseite räumt, verwundert Nepp nicht: "Unter Häupl hat die SPÖ noch nie auf die Bürger und deren Interessen Rücksicht genommen. Er hat es geschafft, die rote Parteiführung völlig von den Menschen abzukoppeln. Zu diesem Behufe hat er ja auch hauptsächlich selbstverliebte Abkassierer und links-linke Ideologen um sich geschart."

Wie FPÖ-Bundes- und Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache ist auch Nepp fest davon überzeugt, dass sich der permanente Verrat an den Bürgern und sogar an den eigenen Mitgliedern für die SPÖ bei den kommenden Wahlgängen erneut höchst negativ auswirkt: "Ich unterstreiche das, was Strache gesagt hat. Wir bieten enttäuschten SPÖ-Wählern gerne eine neue politische Heimat, in der das Wort des Parteiobmanns noch etwas gilt und in der die eigenen Bürger und deren Interessen im Mittelpunkt stehen." (Schluss)

