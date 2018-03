Bosch treibt Entwicklungsaktivitäten in Österreich voran

Wien (OTS) - Das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch erwartet in Österreich für 2013 eine sektoral unterschiedliche Geschäftsentwicklung.

Dies gab Dipl.oec. Klaus Huttelmaier, Alleinvorstand der Robert Bosch AG und Repräsentant der Bosch-Gruppe in Österreich sowie Regionalverantwortlicher für Mittelosteuropa, im heutigen Jahres-Pressegespräch in Wien bekannt. "Auch für das verbleibende Jahr können wir in Summe nicht mit konjunkturellem Rückenwind rechnen", so Huttelmaier. "Risiken sehen wir dabei im Bereich Kraftfahrzeug-Technik für das Geschäft mit Großdiesel-Systemen, während wir in den Unternehmensbereichen Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik eine positive Geschäftsentwicklung erwarten."

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Bosch-Gruppe auf dem österreichischen Markt einen Umsatz von 922 Millionen Euro und liegt damit 2,6 Prozent unter Vorjahr. Die Mitarbeiterzahl ist um 192 auf 2 936 gewachsen. Die Robert Bosch AG, das größte Unternehmen der Bosch-Gruppe in Österreich, verzeichnete 2012 ein Umsatzwachstum von 1,2% auf 556,9 Millionen Euro und beschäftigte 2 075 Mitarbeiter. Bosch hat auch wichtige Zukunftsprojekte in Österreich fortgeführt. Dazu zählen neben den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von 97,1 Millionen Euro (+25% zu Vorjahr) zahlreiche Initiativen zur Nachwuchsförderung, wie der Technik fürs Leben-Preis oder die Ausbildung von 140 Lehrlingen.

Bosch wird auch in Österreich weiter konsequent die strategischen Hauptlinien verfolgen - mit Systemen für Umweltschutz, Energieeffizienz und Sicherheit. Seit 1.1.2013 hat Bosch einen vierten Unternehmensbereich, Energie- und Gebäudetechnik.

