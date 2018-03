VP-Ulm: Kein Rezept gegen Rumpelpisten

Problem wird von Verkehrsstadträtin geleugnet

Wien (OTS) - "Die heutigen Antworten seitens Verkehrsstadträtin Vassilakou lassen darauf schließen, dass das Problem der zahlreichen Schlaglöcher und Rumpelpisten in Wien geleugnet wird und seitens der Stadt kein Rezept vorliegt dieses Problem anzugehen", so ÖVP Wien Gemeinderat Wolfgang Ulm anlässlich der Fragestunde in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates.

"Anstatt in diesem Bereich wirkliche Lösungen zu forcieren, sollen stattdessen zehn Millionen Euro für das zweifelhafte Einfärben der Wiener Radwege aufgewendet werden. Die Stadtregierung hat die Prioritätensetzung in der Verkehrspolitik schleunigst zu überdenken. Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Wienerinnen und Wiener adäquate Straßen vorfinden. Erst dann kann man in einem weiteren Schritt das Bepinseln von Fahrradwegen andenken", so Ulm launig abschließend.

