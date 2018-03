DLA Piper Weiss-Tessbach berät PORR bei Kapitalerhöhung

Christian Temmel (41), Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach, hat die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft bei der öffentlichen Kapitalerhöhung im Mai 2013 beraten.

Wien (OTS) - Dr. Christian Temmel, Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach, und sein Team haben die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft (PORR) bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Mai 2013 beraten. Die 287.698 neuen Aktien wurden zu einem Bezugs-und Angebotspreis von EUR 72,00 je neuer Aktie ausgegeben und öffentlich angeboten. Für das öffentliche Angebot und die Börsenotierung wurde ein Kapitalmarktprospekt erstellt. Der Bruttoemissionserlös betrug mehr als EUR 20,7 Mio. Die Erstnotierung der neuen Aktien an der Wiener Börse erfolgte am 17. Mai 2013. Als Bezugsstelle fungierte die Raiffeisen Centrobank AG.

"Wir freuen uns sehr, dass wir den Baugiganten PORR erneut bei einer spannenden Kapitalmarktransaktion beraten durften. Die Tatsache, dass die gesamte Emission platziert wurde, zeigt deutlich, dass die PORR von Anlegern als attraktiv eingestuft wird. Inhaltlich war es eine große Herausforderung, die Kapitalerhöhung, die gegen Bareinlage und Sacheinlage erfolgte, vorzubereiten und diese gemischte Kapitalerhöhung auch entsprechend im Kapitalmarktprospekt abzubilden", so Christian Temmel.

