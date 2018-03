Nationalrat - Hundstorfer: Unser Engagement gilt dem österreichischen Arbeitsmarkt

126.000 zusätzliche Arbeitsplätze in den letzten vier Jahren geschaffen

Wien (OTS/SK) - Österreich hat seit über 30 Monaten die niedrigste Arbeitslosenquote in der ganzen EU, erinnerte Sozialminister Rudolf Hundstorfer heute, Mittwoch, im Parlament in der Aktuellen Stunde zur Arbeitsmarktpolitik fest. In den letzten vier Jahren seien 126.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen worden, erläuterte Hundstorfer. Ausländische Arbeitskräfte zahlten doppelt so viel an Steuern und Sozialversicherung, wie sie an Leistungen dafür in Anspruch nähmen, betonte der Sozialminister. ****

"Unsere Aufgabe ist die Absicherung des österreichischen Arbeitsmarktes", erklärte Sozialminister Rudolf Hundstorfer im Parlament seine Position in der Arbeitsmarktpolitik und verwies darauf, dass Österreich nicht nur die niedrigste Arbeitslosenrate, sondern auch die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa habe. Dieser Erfolg sei auch darauf gegründet, dass in den letzten vier Jahren 46 Millionen Euro in die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen investiert wurde, so der Sozialminister.

In den letzten vier Jahren seien 126.000 Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen worden und damit ein reales Plus an Arbeitsplätzen für Österreicherinnen und Österreicher sowie für Menschen, die legal in Österreich sind, so Hundstorfer. "Diese Menschen zahlen Steuern und Sozialversicherung und finanzieren damit unser gemeinsames Leben mit", betonte der Sozialminister.

Hundstorfer hielt fest, dass ausländische Menschen in Österreich seit der Arbeitsmarktöffnung über 80 Millionen Euro an den Staat abgeführt, aber nur Leistungen im Ausmaß von 40 Millionen Euro bezogen hätten. "Das heißt, diese Menschen zahlen mehr ein als sie herausbekommen", betonte der Sozialminister und erklärte: "Wir haben ein Prinzip in Österreich: Viele Sozialleistungen sind Versicherungsleistungen. Das heißt, man muss eine Leistung erbringen, bevor man eine Leistung beziehen kann."

Hundstorfer erinnerte daran, dass unter FPÖ-Regierungsbeteiligung 2003 44.000 ausländische Menschen als Saisoniers ins Land gekommen seien. Heute seien es dramatisch weniger, so Hundstorfer, und diese Menschen seien oft höher qualifiziert - mehr als die Hälfte habe Matura, mehr als ein Viertel auch einen Universitätsabschluss. Das Problem sei, dass sie unter ihrer Qualifikation beschäftigt und entlohnt würden, erläuterte der Sozialminister.

"Unser Engagement gilt dem österreichischen Arbeitsmarkt", erklärte Hundstorfer und verwies auf das Lohn- und Sozialdumpinggesetz, welches aufgrund seines Erfolges "zum Exportartikel" geworden sei, auf das Modell der Bildungskarenz und der Bildungsteilzeit sowie die erfolgreichen Schulungsmaßnahmen für derzeit 262.000 arbeitslose Menschen. 60 Prozent würden nach den Schulungsmaßnahmen eine Anstellung finden, von deren Entlohnung sie auch leben könnten, hielt Hundstorfer abschließend fest. (Schluss) gbb

