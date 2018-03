WebAccessibility für IT-Berater

Neuer Lehrgang von incite, OCG und Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs

Wien (OTS) - Der Lehrgang "WebAccessibility - Barrierefreies Webdesign" richtet sich an IT- und Unternehmensberater, die Webauftritte für alle User zugänglich machen wollen. Eine barrierefreie Website ist für jeden Benutzer mit jedem beliebigen Browser und jeder beliebigen technischen Ausstattung im vollen Umfang zugänglich und nutzbar. Dazu gehören auch sinnesbehinderte Menschen und Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die Assistierende Technologien einsetzen sowie ältere Menschen und solche mit Sprachproblemen.

Entwickelt wurde der dreitägige Lehrgang von der incite GmbH, der Qualitätsakademie des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT der WKÖ, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Barrierefreiheit durch IKT der OCG - Österreichischen Computer Gesellschaft und Experten der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs.

Den Teilnehmern wird fundiertes Wissen über die rechtlichen und technischen Hintergründe von WebAccessibility vermittelt. Basierend auf einer Vorbildung im Bereich Consulting, sind die Absolventen in der Lage, jene Ressourcen verfügbar zu machen, zu organisieren und zu koordinieren, die für die Umsetzung von barrierefreiem Webdesign erforderlich sind.

Als Referenten konnten hochkarätige Spezialisten gewonnen werden. A.Univ.-Prof. Dr. Klaus Miesenberger und Daniel Pöll vom Institut Integriert Studieren der Johannes Kepler Universität Linz sowie DI Gerhard Nussbaum, DI Dr. Franz Pühretmair und DI David Thaller vom Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderung (KI-I) in Linz. Als Lehrgangsleiter fungiert Mag. Klaus Höckner, IT-Leiter der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs, Wien.

Der erste Lehrgang startet am 8. Oktober 2013 (Modul 1) im Hotel de France in Wien. Die Module 2 und 3 folgen am 14. Oktober und am 5. November 2013. Das detaillierte Programm, Kosten, Infos über die Referenten sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.incite.at.

