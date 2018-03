Nationalrat - Katzian: Regierung hat bei Arbeit und sozialer Sicherheit vieles richtig gemacht

Pflegefonds-Verlängerung Beispiel für gelungene Politik

Wien (OTS/SK) - "Die Bundesregierung hat bei Arbeit und sozialer Sicherheit vieles richtig gemacht, das zeigen die Fakten", hat SPÖ-Abgeordneter Wolfgang Katzian heute im Nationalrat erklärt. "Dass die FPÖ mit dem Thema Beschäftigung immer nur Ausländerfeindlichkeit schürt, haben sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht verdient. Damit wird kein einziges Problem gelöst", hielt Katzian im Rahmen der Aktuellen Stunde fest. ****

Der Erfolg der österreichischen Arbeitsmarktpolitik liege in vielen Maßnahmen begründet. "Wir haben mit Rudolf Hundstorfer einen aktiven Sozialminister, der sich jeden Tag für mehr Beschäftigung einsetzt", so Katzian. Die Verlängerung des Pflegefonds bis 2016 sei ein gutes Beispiel für eine Politik, die soziale Sicherheit und Arbeitsplätze in den Vordergrund stelle: "Mehr als 1,3 Milliarden Euro sind in den letzten Jahren in die Pflege investiert worden. Das ist soziale Sicherheit, wie wir sie meinen."

Im Vorjahr sind 22.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Österreich entstanden, die Arbeitslosenquote liegt bei 4,7 Prozent. "International ist die erste Frage immer: Wie macht ihr das, dass ihr so eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Österreich habt." Man müsse sich gemeinsam für mehr Beschäftigung einsetzen, denn "jeder Arbeitslose ist einer zu viel, das ist keine Frage". Dabei spiele die europäische Wirtschaftspolitik eine wesentliche Rolle, denn einbrechende Exportmärkte schaden auch der österreichischen Beschäftigung. Daher fordert Katzian: "Die Politik des Totsparens muss in Europa endlich ein Ende finden." (Schluss) em/mo

