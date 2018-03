Christian Waldner, Balázs Ekker, Patricia Staniek und Konstanze Breitebner zu Gast in "Stöckl."

Am 23. Mai um 23.00 Uhr in ORF 2

Barbara Stöckl begrüßt am Donnerstag, dem 23. Mai 2013, in "Stöckl." um 23.00 Uhr in ORF 2 Christian Waldner, Balázs Ekker, Patricia Staniek und Konstanze Breitebner.

Christian Waldner - Der Tiroler Abenteurer balanciert auf einer Slackline über den Stephansdom

Es ist das bisher aufwendigste Projekt des Tiroler Abenteurers: Am 24. Mai wird Christian Waldner in 60 Meter Höhe auf einer sogenannten Slackline vom südlichen Heidenturm bis zum Südturm des Stephansdoms balancieren. Der Magister der Betriebswirtschaft, der inzwischen ausschließlich vom Slackline-Sport lebt, kommt durch seine große Leidenschaft also regelmäßig hoch hinaus. Dennoch hat es in seinem Leben nicht nur Höhen gegeben, nach einer Wirbelsäulenverletzung konnte Christian Waldner lange keinen Sport betreiben und durchlebte ein emotionales Tief - wie wichtig ist inneres Gleichgewicht für seine Balanceakte?

Balázs Ekker - Disziplin und Leistung sind für den "Dancing Stars"-Juror oberstes Prinzip

Wer Balázs Ekker je als Juror der Tanzshow "Dancing Stars" erlebt hat, weiß, dass der gebürtige Ungar kein Freund von diplomatischen Worten ist. Am 24. Mai ist das große Finale, man kann ab 20.15 Uhr in ORF eins gespannt sein, wie hart und schonungslos sein Urteil diesmal ausfallen wird. Hinterfragt man jedoch Balázs Ekkers hohen Leistungsanspruch, so wird rasch deutlich, dass Disziplin das oberste Erziehungsprinzip seines Vaters war und dieser niemals ein Wort des Lobes für seinen Sohn übrig hatte. Dass Balázs seinem Vater dafür dankbar ist, mag verwundern. Doch sein Leistungswille ebnete ihm den Weg vom unbegabten Tanzschüler zum Mambo-Weltmeister!

Patricia Staniek - Kann als Persönlichkeitsprofilerin "Menschen lesen" und enttarnen

"Menschen lesen" hat nichts mit Magie zu tun, viel eher ist es eine besondere Wahrnehmung und Beobachtungsgabe, die Patricia Staniek seit Kindheit besitzt und immer weiter perfektioniert hat. Permanent sendet der menschliche Körper Botschaften, denn Gesichtsmimik, Hände und Körperhaltung sprechen ihre ganz eigene Sprache. Im Nu enttarnt die 49-jährige Wienerin Lügen und kleine Schwindeleien! Ihr Wissen gibt sie seit vielen Jahren als Unternehmensberaterin, Persönlichkeitsprofilerin und Coach weiter. Dabei setzt sie auf unkonventionelle und erlebnisorientierte Methoden. So bietet Patricia Staniek u. a. Erlebnis-Workshops für Führungskräfte mit Wölfen.

Konstanze Breitebner - Die Schauspielerin ist "Life Ball"-Unterstützerin der ersten Stunde und steht derzeit mit ihrem Stück "Don't Schatzi Me!" auf der Bühne

Die Schauspielerin Konstanze Breitebner unterstützt den Life Ball, der dieses Jahr unter dem Motto "1001 Nacht" am Samstag, dem 25. Mai, live ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF eins steht, von Beginn an. Ihr Engagement für die Nöte von Menschen mit HIV/Aids rührt unter anderem aus persönlicher Betroffenheit - ein guter Freund der Schauspielerin erlag vor Jahren der heimtückischen Immunschwächekrankheit. In "Stöckl." spricht Konstanze Breitebner über die Möglichkeiten, die ein solcher Charity-Event eröffnet, aber auch über die immer wieder auftauchenden Kritikpunkte an der Glamourveranstaltung.

