Bildungsministerin Schmied: Staatspreis für Erwachsenenbildung 2013 ausgeschrieben

Wien (OTS) - Auch 2013 werden Personen und Institutionen für ihre Leistungen, ihr Engagement und ihre Innovationen im Bereich der Erwachsenenbildung geehrt. Der Österreichische Staatspreis für Erwachsenenbildung wird in verschiedenen Preiskategorien vergeben, mit immer wieder neuen und aktuellen Schwerpunktsetzungen.

Die Kategorien 2013:

ErwachsenenbildnerIn 2013

In der Kategorie "ErwachsenenbildnerIn 2013" werden Personen ausgezeichnet, die im Berufsfeld Erwachsenenbildung Herausragendes geleistet, neue Wege beschritten oder durch persönliches Engagement Außerordentliches zustande gebracht haben und nach wie vor in ihrem Bereich aktiv tätig sind.

Themenschwerpunkt 2013: Politische Bildung

In Anlehnung an das "Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger" werden in dieser Kategorie Projekte ausgezeichnet, die das Spannungsfeld zwischen dem europäischen Ziel, die Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen zu fördern und der kritischen Hinterfragung des Begriffs der Unionsbürgerschaft thematisieren.

Wissenschaft und Forschung 2013 - Gesamtwerk

In der Kategorie "Wissenschaft und Forschung 2013 - Gesamtwerk" werden namhafte WissenschaftlerInnen und ForscherInnen für ihr Gesamtwerk gewürdigt. Im Jahr 2013 wird diese Kategorie als Jurypreis vergeben, eine Einreichung ist nicht möglich.

Einreichung & Ermittlung der PreisträgerInnen:

Einreichungen in den Kategorien "ErwachsenenbildnerIn 2013" und "Themenschwerpunkt 2013" sind ausschließlich online unter www.erwachsenenbildung.at/staatspreis von 8. Mai 2013 bis 12. Juni 2013 möglich.

Nach einem Publikums-Voting im Herbst 2013 werden die PreisträgerInnen von einer unabhängigen ExpertInnenjury ermittelt. Die feierliche Verleihung der Auszeichnungen erfolgt durch Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied im November in Wien.

