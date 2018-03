Haubner: EU bedeutet Arbeitsplätze und Exportrekord für Österreich

Wir profitieren täglich von Europa - Starkes Europa braucht starke Unternehmen - Erneuern statt besteuern Wir profitieren täglich von Europa - Starkes Europa braucht starke Unternehmen - Erneuern statt besteuern

Wien, 22. Mai 2013 (OTS/Text) - "Die Europäische Union bedeutet für Österreich jährlich 17.000 neue Arbeitsplätze und einen Exportrekord von rund 122 Milliarden Euro im Jahr 2012", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, ÖVP-Wirtschaftssprecher Peter Haubner, im Rahmen der Aktuellen Europastunde. "Sechs von zehn Euro werden in Österreich durch den Export erwirtschaftet. Über 70 Prozent davon gehen in den EU-Raum", verdeutlicht Haubner und erinnert in Richtung EU-Skeptiker: "Kein anderer Staat hat durch Ostöffnung, EU-Erweiterung und Euro mehr Wachstums- und Beschäftigungsvorteile erzielt, als Österreich. Ein Austritt würde auch den Verlust aller Vorteile bedeuten! Tatsache ist, dass Österreich ohne EU und Euro nicht so gut durch die Krise gekommen wäre." ****

"Die Bürger und Unternehmer in Österreich profitieren jeden Tag von Europa: Durch die wirtschaftliche Nutzung des Binnenmarktes, bei grenzüberschreitenden Geschäftsmöglichkeiten oder auch bei der EU-Mitfinanzierung österreichischer Infrastruktur", so Haubner. Hinzu kommen die wichtigen EU-Fördermittel für heimische Regionen: Alleine in den vergangenen sechs Jahren haben wir mit der EU ein Projektvolumen von 4,5 Milliarden Euro auf die Beine gestellt. Dieses Geld wird gut investiert in die Finanzierung von Forschung und Entwicklung, in die Förderung von Unternehmertum und KMU, wodurch neue Arbeitsplätze entstehen.

"Arbeit für die Menschen ist das Wichtigste. Ein starkes Europa braucht daher starke Unternehmen - denn sie sind es, die Arbeitsplätze schaffen! Nicht die Politik und keine Plakate! Erneuern statt besteuern muss daher unser aller Motto lauten", appelliert Haubner, und richtet abschließend eine klare Botschaft nach Brüssel:

"Bürokratische Hürden abbauen. Denn Überregulierung ist der Hemmschuh für Wachstum und Beschäftigung."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich