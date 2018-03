BZÖ-Stadler: FPÖ-Verzicht auf EU-Kommissar ist minusgescheiter Vorschlag

Kanzlerbrutus Faymann ist SPD-Parteitag wichtiger als Österreich

Wien/Brüssel (OTS) - Die Position der FPÖ, dass Österreich ruhig auf seinen EU-Kommissar verzichten soll, ist für den BZÖ-EU-Abgeordneten Ewald Stadler ein "minusgescheiter Vorschlag. Österreich soll als Nettozahler noch mehr auf Mitbestimmung verzichten und sich von den Pleitestaaten diktieren lassen. Dümmer gehts wirklich nimmer, also im FP-Jargon eine "minusgescheite" Initiative". Dass Österreichs derzeitiger Vertreter eher ein Standortnachteil sei, liege am inkompetenten SPÖ-ÖVP-Postenschacher, aber wegen eines unfähigen Vertreters gleich generell auf Einfluss zu verzichten, sei absurd, so Stadler.

Der BZÖ-Abgeordnete stellt auch an SP-Bundeskanzler Faymann die Frage "warum er überhaupt zum Treffen der Regierungschefs fliegt, wenn er dort eh nur das Bankgeheimnis verrät, den verlust eines österreichischen EU-Mandats willenlos abnickt und nach dem Mittagsmenu bald zum SPD-Parteitag nach Leipzig jettet? Faymann ist jedes Sozi-Treffen wichtiger, als Österreichs Interessen. Diese Regierung hat Österreich verraten und verkauft, auf einen Kanzlerbrutus in Brüssel kann daher auch getrost verzichtet werden", bekräftigt Stadler.

