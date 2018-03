FirstAffair Erotik-Orakel sagt voraus: Borussia Dortmund gewinnt die Champions League / Aktuelle Umfrage belegt: Borussia Dortmund verweist Bayern München beim Erotik-Ranking auf Platz 2

Berlin (ots) - Der Showdown für das Champions League-Finale am 25. Mai 2013 im Londoner Wembley-Stadion geht in die heiße Phase. Doch Dortmund-Trainer Jürgen Klopp kann sich entspannt zurücklehnen, denn das Erotik-Orakel (Erotirakel) von FirstAffair sagt einen Sieg seines Teams voraus. Mit 61 Prozent behauptet sich Borussia Dortmund in Sachen Sex-Appeal gegen den Favoriten aus München, der sich somit im Champions League-Erotik-Ranking mit dem zweiten Platz begnügen muss. Das ergab die aktuelle Umfrage unter 2.100 weiblichen Mitgliedern des größten deutschsprachigen Seitensprungportals FirstAffair.de.

Hummels heißer als Gomez, Götze attraktiver als Schweinsteiger

Auch im direkten Erotikvergleich der Einzelspieler wähnt der BVB die heißeren Kicker in den eigenen Reihen und setzt sich so in den entscheidenden Einzelduellen durch. So wählten 22 Prozent der weiblichen Fans den Dortmunder Innenverteidiger Mats Hummels zum erotischsten Spieler des Finales. Da kann sich Bayern-Stürmer Mario Gomez nicht behaupten, der mit 18 Prozent auf den zweiten Platz verwiesen wird.

Auch im Mittelfeld sind die Borussen heißer besetzt, wurde der Noch-Dortmunder Mario Götze (Platz 3, 14 Prozent) doch vor den emotionalen Leader Bastian Schweinsteiger gewählt (Platz 4, 11 Prozent).

Auch im dritten direkten Duell hat Dortmund die besseren Karten:

Robert Lewandowski (Platz 5) wurde mit 10 Prozent direkt vor den Bayern-Keeper Manuel Neuer (Platz 6, 7 Prozent) gewählt.

