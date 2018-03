Pirker: Mehr Rechte für Verbrechensopfer überall in EU

EU-Parlament stimmt für gegenseitige Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen

Straßburg, 22. Mai 2013 (OTS) "Wenn der Ex-Partner zugeschlagen hat, muss das Opfer jeden erdenklichen Schutz bekommen, und zwar in der gesamten Europäischen Union. Das Europäische Parlament hat daher heute eine Ausweitung des Opferschutzes beschlossen", so Hubert Pirker, Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Die Verordnung ist der dritte Teil des Opferschutzpaketes der EU. „Ziel ist es, Opfer von Gewalt, vor allem Kinder und Opfer von häuslicher Gewalt, besser zu schützen und leichter vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Die Schutzmaßnahme, die zivilrechtlich in einem Staat angeordnet wurde, wird nun ohne weiteres Verfahren in jedem anderen Mitgliedstaat anerkannt und vollstreckt", so Pirker. ****

Pirker betont, dass der heutige Beschluss den Opferschutz vervollständige und umfassend regle. "Es kann nicht sein, dass der Opferschutz davon abhängt, ob im jeweiligen Land die Schutzmaßnahme straf- oder zivilrechtlich getroffen wurde", so Pirker. Schutzmaßnahmen sollen ohne weitere bürokratische Hürden in anderen Mitgliedstaaten gelten. "Die Verordnung zeigt, wie sehr die EU sich für die Rechte der Bürger stark macht. Kriminalität ist schon längst grenzüberschreitend. Opferrechte müssen es auch werden", betont Pirker abschließend.

