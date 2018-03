BZÖ-Bucher: Nein zur Menschenhetze, aber Hinschauen auf das Nichtösterreicherproblem

Steuern runter ist die beste Beschäftigungsoffensive

Wien (OTS) - "Keine Partei hat eine andere zu fragen, was man vertreten darf und was nicht", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher am Beginn seiner Rede zur Aktuellen Stunde des Nationalrates in Richtung der Grünen. Sobald das Wort Ausländer in den Mund genommen werde, sei man als Rechtsradikaler abgestempelt. "Um Ihnen diesen Gefallen nicht zu machen, verwende ich eben das Wort Nichtösterreicher. Und dass wir in Österreich ein Nichtösterreicherproblem haben, das muss ja sogar Sozialminister Hundstorfer schon erkannt haben. Dieses Nichtösterreicherproblem beschäftigt aber viele Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich und daher müssen wir das ernst nehmen, ernsthaft diskutieren und nicht jeden, der das Wort Ausländer in den Mund nimmt, als rechtsradikal diffamieren und von jeder Lösungskompetenz ausschließen." Das BZÖ habe einen gesunden Zugang zu dieser Problematik. Ein klares Nein zu Menschenhetze, aber Hinschauen auf Probleme, Regelungen treffen und kein Wegsehen", so Bucher der auf das Beispiel der Apotheken verwies. "Gehen Sie einmal in eine Apotheke, Herr Sozialminister und schauen Sie, wer dort auf Steuerzahlerkosten Medikamente abholt. So krank können sie gar nicht sein, dass sie so viele Medikamente abholen und dort dann diese nach Hause schicken. Das BZÖ vertritt die Einstellung: Ja zur Zuwanderung, aber von den Guten nur die Besten - jene, die in unserem Land Steuern zahlen, sollen selbstverständlich auch hierbleiben dürfen; Aber jene Nichtösterreicher, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu erhalten, die haben ihr Gastrecht verwirkt. Darüber muss man ganz offen und nüchtern diskutieren dürfen", bekräftigt Bucher.

Der BZÖ-Chef forderte zum Thema Arbeitsmarkt auch eine bessere Qualifizierung der Lehrlinge und eine mittlere Reife nach der neunten Schulstufe, damit es eine bestmögliche Vorbereitung der Jungen auf den Arbeitsmarkt gebe. "Derzeit darf beispielsweise ein Spenglerlehrling nur bis zur dritten Leitersprosse steigen. Hier bilden wir Wurstsemmelholer aus und brauchen doch Qualifizierung".

Schlussendlich stellte Bucher klar, "dass die beste Beschäftigungsoffensive eine Steuersenkung ist. Runter mit den Steuern bedeutet mehr Beschäftigung, mehr Wachstum und mehr Wohlstand", so der BZÖ-Chef.

