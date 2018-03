"Eco" am 23. Mai: Das Milliarden-Desaster - Steuerzahler finanzieren Hypo-Pleite

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 23. Mai 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Das Milliarden-Desaster: Steuerzahler finanzieren Hypo-Pleite

Der aktuelle Vorstoß der Regierung, neue Spielregeln für Banken festzulegen, um bei künftigen Pleiten nicht ausschließlich die Steuerzahler zur Kasse bitten zu müssen, kommt in einem Fall ganz sicher zu spät. Die Abwicklung der Kärntner Hypo Alpe Adria zieht sich derart in die Länge, dass ein Ende mit Schrecken immer wahrscheinlicher wird. Der Plan der Bundesregierung, eine sanfte, den Steuerzahlern schonende und eine den Wählern "verkaufbare" Rettung der notverstaatlichten Bank hinzukriegen, droht zu scheitern. Nicht nur, dass die EU-Wettbewerbsbehörden in Brüssel zunehmend die Geduld mit der Hypo verlieren, nun gerät auch das Management der Bank unter Druck. Zu lax, zu lasch, zu zögerlich sei die Restrukturierung des Pleiteinstituts angegangen worden, behaupten Kritiker. Nun droht der Republik eine milliardenschwere Bruchlandung: Jeder Euro, der in Kärnten verloren geht, erhöht das Defizit Österreichs. Ein Bericht von Günther Kogler, Beate Haselmayer und Hans Wu.

Neue Finanzierungsmodelle: Hat der Bankkredit ausgedient?

Weil Kredite bei Banken immer schwerer zu bekommen sind, verlangen Unternehmen alternative Finanzierungsformen. Gerade Klein- und Mittelunternehmen, die in Österreich gegenwärtig über ein Eigenkapital von weniger als 30 Prozent verfügen, sind bei neuen Projekten und Investitionen oft dem Wohlwollen der Banken ausgeliefert. Doch Kredit-Alternativen gibt es kaum. Manche Beteiligungs- oder Finanzierungsformen, die im europäischen Ausland längst erfolgreich angeboten werden, sind bei uns umstritten oder gesetzlich verboten - wie das Beispiel des Waldviertler Schuh-Rebellen Heini Staudinger zeigt, der von der Finanzmarktaufsicht angezeigt wurde. Vor allem Konsumentenschützer sehen die Alternativen als Risiko und Problem - und blockieren. Trotzdem sind Venture-Capital-Fonds für KMU, Crowdfunding-Plattformen für junge Unternehmensgründer, Finanzierungen über Freunde und Kunden sowie genossenschaftliche Beteiligungssysteme im Vormarsch. "Eco" beleuchtet die Vor-und Nachteile der neuen Finanzierungs-Modelle. Ein Bericht von Hans Hrabal.

Musikbusiness: Aufwind nach langer Durststrecke

Eine krisengeschüttelte Branche wittert Morgenluft. Nach vierzehn Jahren schrumpfender Umsätze scheint die Durststrecke zu Ende. Das ist aber noch kein Grund zum Jubeln, denn vor dem Einbruch der CD-Verkäufe lagen die Einnahmen der Musikwirtschaft 1999 bei knapp 28 Milliarden Dollar, heute freut man sich über 16,5 Milliarden. Doch das starke Wachstum am digitalen Sektor macht der Musikindustrie und den Künstlern Mut. Schauprozesse gegen illegale Download-Aktivitäten haben die Zahlungsmoral der Kunden spürbar aufgebessert. Heute profitieren die Streamingportale wie Spotify oder Deezer am meisten; diese günstigen Online-Musikabos, die bis zu 20 Millionen Titel führen, wachsen rasant, bis zu 50 Prozent im vergangenen Jahr. Profiteure des Aufschwungs sind auch Festival-Fans und deren Veranstalter. Größen wie Jon Bon Jovi, der erst vor wenigen Tagen 50.000 Menschen in die Wiener Krieau lockte, gehen vermehrt auf Tournee, um die Kassen zu füllen. Kehrseite der Medaille: Manche Künstler haben ihre Gagen in den vergangenen Jahren um bis zu 400 Prozent erhöht. Ein Bericht von Sabina Riedl.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at