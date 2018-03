Stronach/Lugar: Zuwanderungspolitik nach qualitativen Maßstäben machen

Gewerkschaften blockieren das Schaffen neuer Arbeitsplätze

Wien (OTS) - "Wir müssen eine vernünftige Zuwanderungspolitik machen, nach qualitativen Maßstäben: "Was nutzt Österreich". Dann ist Zuwanderung gestaltbar und kann unemotional diskutiert werden. Es kann doch keiner glauben, dass wir uns abschotten können. Der Bedarf ist da - auch wegen des Geburtenrückgangs", erklärte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in der Aktuellen Stunde. Zusätzlich müsse das große Humanpotential im Lande genutzt werden. Während Staatssekretär Kurz für seine Initiativen zur Integration von Lugar Lob erhielt, gab es von ihm Kritik für die Gewerkschaften: "Bei Daily wurde verhindert, dass rund 500 zusätzliche Jobs geschaffen wurden. Die Gewerkschaften blockieren immer!", so Lugar.

"In vielen Bereichen wie Krankenpflege oder in technischen Berufen gibt es einen Arbeitskräftemangel, also brauchen wir eine gezielte Zuwanderungspolitik für Österreich", mahnte Lugar. Er erinnerte, "dass es zusätzlich ein großes Humanpotential im Land gibt -Zugewanderte, die schlecht ausgebildet sind". Diesen müsste eine bessere Ausbildung angeboten werden, "wir wollen jedem die Möglichkeit geben, wertvoll für das Land zu werden". Denn jeder Bürger sei verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten wertvolle Arbeit für das Land zu leisten.

Lugar erinnerte, dass Staatssekretär Kurz "ohne große Mittel Initiativen gesetzt hat, um Integration bei jenen vorantreiben, die einen Beitrag für das Land leisten wollen, aber noch nicht dazu beitragen können". Ein Umdenken verlangte Lugar auch bei den Investitionen, denn "erst muss die Wirtschaft funktionieren, wenn im Sozialsystem umverteilt werden soll!" Deshalb müsse es Steuererleichterungen für Betriebe geben, die im Inland investieren. "Wir brauchen Arbeitsplätze in Österreich", mahnte Lugar und forderte auch die Banken auf, den heimischen Firmen Kredite zu geben, statt im Ausland zu investieren.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080