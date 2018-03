38. Wiener Gemeinderat (1)

Aktuelle Fragestunde

Wien (OTS) - Der Gemeinderat begann wie gewohnt um 9.00 Uhr. Die erste Anfrage stammte von GRin Eva-Maria Hatzl (SPÖ), beschäftigte sich mit den Angeboten an Sprachförderung und richtete sich an Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ). "Sowieso Mehr!" sei ein Programm mit dem Kindern die deutsche Sprache näher gebracht werde. Insgesamt könnten tausend Kinder über den Sommer dieses "pädagogisch-wertvolle" Programm nutzen. Das Angebot würde sich aber nicht ausschließlich an Kinder mit Migrationshintergrund richten, betonte Frauenberger.

Die zweite Anfrage entfiel, da Fragesteller GR Dipl.-Ing. Roman Stiftner (ÖVP) dem Gemeinderat entschuldigt fernblieb.

Die dritte Anfrage stammte von GR Dominik Nepp (FPÖ) und setzte sich mit medialen Aussagen eines Mitarbeiters der MA 11 auseinander, der Interviews zu Kindern, Bettelmafia und Roma-Clans gegeben hatte. Christian Oxonitsch (SPÖ) erklärte, dass in jedem Unternehmen Mitarbeiter vor einem Interview die Zustimmung bei der Abteilungsleitung einholen müssten. Konflikte sollten intern geregelt werden. Die medialen Vorfälle seien bereits in persönlichen Gesprächen geklärt worden.

Die vierte Anfrage stammte von GR Peter Florianschütz (SPÖ), beschäftigte sich mit dem Stand der Restitutionsangelegenheiten der Stadt Wien und richtete sich an Kulturstadtrat Dr. Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ). Das Wien-Museum habe seit 1999 insgesamt 24.300 Exponate überprüft. 3.025 Objekte konnten dabei restituiert werden. Die Wien-Bibliothek hätte 46.900 Druckwerke überprüft. 2.855 Objekte konnten dabei ebenfalls restituiert werden. Es gäbe noch einige Fälle, bei denen die Suche nach Erben bis jetzt nicht erfolgreich verlaufen sei. Die Stadt Wien werde aber "dranbleiben", versicherte Mailath-Pokorny. (forts.) joh/kaw

