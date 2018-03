Fair konsumieren - AK hilft Konsumenten, die richtigen Produkte zu finden

Linz (OTS) - Die Konsumenteninformation der AK OÖ bietet eine Reihe von Informationen, die Konsumentinnen und Konsumenten beim Fair Konsumieren unterstützen sollen: vom "Fair Fashion Finder" über die Datenbank ÖkoRein bis zum Kosmetik-Einkaufsführer. "Das Verhalten von umwelt- und sozial engagierten Konsumenten allein wird die schlimmen Produktionsbedingungen aber nicht ändern können. Daher fordert die AK Verbesserungen in der Produktion unserer Konsumgüter in den Entwicklungsländern, in Zusammenarbeit mit `weltumspannend arbeiten`, Südwind, CleanClothes und anderen NGO", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Vor allem fordert die AK auch die Stärkung von Gewerkschaftsrechten in diesen Ländern.

Internationale Konzerne beuten bei der Produktion der Konsumgüter die Arbeiter/-innen in den Entwicklungsländern aus und belasten die Umwelt. Wenn die Produkte bei uns ausgedient haben, werden nicht die Wertstoffe und der Giftmüll getrennt, sondern die Produkte als Ganzes wieder in den Entwicklungsländern entsorgt.

Der Aufschrei vieler NGO über die Zustände in der Textilindustrie in Bangladesch hat jetzt positive Konsequenzen: Die AK Oberösterreich begrüßt ausdrücklich, dass 31 Firmen das Abkommen für Gebäudesicherheit und Brandschutz unterzeichnet haben. Mehr als 1.000 Fabriken in Bangladesch sind Teil des Verbesserungsprogramms. Die Firmen bekennen sich damit zu einem transparenten, rechtlich bindenden Abkommen, das die lokalen Gewerkschaften einbindet und die Unternehmen finanziell an den Sanierungen der Fabriken beteiligt.

Unterschrieben haben folgende Firmen: H&M, Inditex, C&A, PVH (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), Tchibo, Tesco, Marks & Spencer, Primark, El Corte Inglés, Hess Natur, jbc, Mango, Carrefour, KiK, Helly Hansen, G-Star, Aldi, New Look, Next, Mothercare, Loblaws, Sainsburys, Benetton, N Brown Group, Stockmann, WE Group, Esprit, Rewe, Lidl, Switcher und Abercrombie&Fitch.

Große Modekonzerne wie GAP oder Charles Vögele haben die Unterschrift allerdings bislang verweigert.

Umweltbelastung und Verschwendung von knappen Rohstoffen sind häufig eine Folge des Produktdesigns. Vor allem elektrische und elektronische Geräte enthalten immer mehr Verschleißteile, die kurz nach Ablauf der Gewährleistungsfrist kaputtgehen. Die Reparatur rechnet sich meistens nicht, weil die Verschleißteile fest eingebaut sind, die nur bei hohem Arbeitsaufwand ausgebaut werden können. Außerdem sind meistens die Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Auch die Wertstoffe sind kompliziert verbaut und daher nur mit großem Arbeitsaufwand zu recyclieren.

Die Arbeiterkammer fordert europaweite gesetzliche Regelungen, um knappe Ressourcen zu schonen, die Umwelt zu entlasten und auch die Kosten für Konsumenten/-innen zu senken.

Auf ihrer Homepage www.ak-konsumenten.info bietet die Konsumenteninformation der Arbeiterkammer wertvolle Informationen zum kritischen Konsum und zahlreiche Alternativen zu sozial und ökologisch problematischen Produkten:

Mit dem "Fair Fashion Finder" auf www.ak-konsumenten.info können Konsumenten/-innen fair produzierte Mode finden. Ebenso findet man eine von Südwind erstellte Liste von unternehmensunabhängigen Gütesiegeln für soziale und ökologische Nachhaltigkeit in der Bekleidungsbranche.

Der mit zet (Zentrum für Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen) gemeinsam erarbeitete Kosmetik-Einkaufsführer soll helfen, Produkte zu finden, die ohne Tierleid hergestellt wurden.

Auch bei Wasch- und Reinigungsmitteln kann auf Umweltverträglichkeit geachtet werden. In der Datenbank ÖkoRein finden Sie alle umwelt- und gesundheitsschonenden Wasch- und Reinigungsmittel.

