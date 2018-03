Energie Steiermark verkauft Anteile in Ungarn - Erweiterung in Slowakei

30 Prozent Anteil an ungarischem Contracting-Unternehmen COTHEC gehen an Gaz de France/Suez

Graz (OTS) - Die Energie Steiermark hat ihren 30 Prozent-Anteil an der ungarischen Energiedienstleistungsfirma COTHEC Kft mit Sitz im westungarischen Györ veräußert. Käufer ist eine österreichische Tochtergesellschaft des französischen Energiekonzerns Gaz de France/Suez. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Vorstandssprecher DI Christian Purrer über die Gründe der Veränderung im Auslands-Portfolio: "Wir wollen unser Engagement in Südost-Europa grundsätzlich stärken - die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür sind jedoch in der Slowakei günstiger". Hier soll es zu einer Erweiterung der Aktivitäten kommen. Das politische und regulatorische Umfeld in Ungarn lässt hingegen kaum positive Zukunftsprognosen erwarten. "Wir konnten COTHEC erfreulicherweise zum richtigen Zeitpunkt mit Gewinn verkaufen", so Purrer.

COTHEC erzielte mit über 20 Mitarbeitern zuletzt einen Umsatz von rund 10 Millionen Euro, im Ranking der Energiedienstleistungs-Unternehmen liegt es in Ungarn auf Platz 3. Die Energie Steiermark hatte die Beteiligung 1999 übernommen. Die wesentlichen Kunden der COTHEC sind Gemeinden, öffentliche Einrichtungen und Industriebetriebe.

Der Konzern Energie Steiermark beschäftigt in Südosteuropa rund 250 Mitarbeiter und erzielte dort zuletzt einen Umsatz von über 100 Millionen Euro.

