FPÖ-Mölzer: Österreich kann gut auf eigenen EU-Kommissar verzichten

EU-Kommissare vertreten nicht die Interessen ihrer Heimat, sondern jene der EU - Aufgeblähte Kommission ist eine Ursache des Brüsseler Regulierungswahns

Wien (OTS) - Es sei ein schwerer Fehler, dass sich die EU-Staaten darauf geeinigt haben, die EU-Kommission doch nicht zu verkleinern, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Damit bleibt die Brüsseler Behörde aufgebläht wie bisher, und mit dem EU-Beitritt Kroatiens wird die Zahl ihrer Mitglieder auf 28 steigen. Anstatt weiterhin Geldverschwendung zu betreiben, wäre es weitaus besser gewesen, die Zahl der Kommissionsmitglieder auf maximal zwölf zu begrenzen", erklärte Mölzer.

Wohin eine aufgeblähte EU-Kommission führe, zeige nicht zuletzt das völlig unsinnige Verbot von offenem Olivenöl in Gaststätten, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Jeder EU-Kommissar glaubt, er muss zeigen, dass seine Tätigkeit gerechtfertigt ist, und herauskommen dann immer neue Regelungen, die niemand braucht. Zudem handelt es bei den Kommissaren zumeist um Versorgungsposten für in ihrer Heimat gescheiterte Politiker", kritisierte Mölzer.

Weiters wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass es ein Trugschluss sei, dass der jeweilige Kommissar die Interessen seines Landes vertrete. "Vielmehr ist das Gegenteil der Fall, die Kommissionsmitglieder fühlen sich ausschließlich der EU verpflichtet. Das beste Beispiel dafür ist der Johannes Hahn. Hahn ist zwar ein liebenswürdiger und kultivierter Mensch, aber die Interessen unseres Landes kann und will er nicht vertreten. Deshalb könnte Österreich ohne weiteres auf einen eigenen EU-Kommissar verzichten", schloss Mölzer.

