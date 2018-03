Generationenwechsel: Bernie Rieder ist neuer Küchenchef im ÖMAK

Das "Österreicher im MAK" wird mit Spitzenkoch Bernie Rieder jünger und trendiger. Ab Mitte Juni will er die Gäste des ÖMAK mit neuen Ideen zur österreichischen Küche begeistern.

Wien (OTS) - "Das 'Österreicher im MAK' bleibt Gasthaus im besten Sinne. Das kulinarische Angebot wird durch den Generationenwechsel in der Küche aber jünger, trendiger und innovativer. Spitzenkoch Bernie Rieder ist für seine kraftvollen und interessanten Gerichte bekannt. Er zaubert auf Basis von traditionellen österreichischen Rezepten inspirierende neue Kreationen auf den Teller. Bernie Rieder als neuer Küchenchef ist damit ein Gewinn für die Gäste des ÖMAK und für die GOURMETGROUP ", betont Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMETGROUP, zum Start von Bernie als Küchenchef im ÖMAK.

Das Lokal gehört seit mehr als 5 Jahren zur GOURMETGROUP, Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices. Bernie Rieder folgt als Küchenchef Helmut Österreicher nach. Das "Österreicher im MAK" ist eine eigene Marke der GOURMETGROUP und wird deshalb unter diesem Namen weitergeführt. Als Gasthaus im Museum für angewandte Kunst in Wien steht es für beste österreichische Küche. Ab 12. Juni startet das ÖMAK mit dem Küchenkonzept und den Ideen zur österreichischen Küche von Bernie Rieder neu durch.

"Ich will die Gäste des ÖMAK mit neuen Geschmackserlebnissen überraschen. Meine Ideen zur österreichischen Küche basieren auf den besten traditionellen Rezepten und regionalen Zutaten, sind aber intensiver, anregend und für fremde Einflüsse offen - passend zu den Menschen von heute. Ich freue mich darauf, in einem der schönsten Wiener Gasthäuser zu kochen, das mit gemütlichem Ambiente und einem tollen Garten aufzuwarten hat", beschreibt Bernie Rieder die neue Herausforderung als Küchenchef des ÖMAK.

Bernie Rieder hat bei Spitzenköchen wie Eckart Witzigmann, Reinhard Gerer, Roland Trettl und Walter Eselböck gelernt und als Küchenchef in einer Reihe von Haubenlokalen auf höchstem Niveau gekocht, u.a. im Restaurant "Das Turm", "Graf Hunyady" und in der "Eselmühl". Seine kulinarischen Kreationen sprechen alle Sinne an. Er legt beim Kochen Wert auf Traditionen, kombiniert aber einheimische Gerichte gerne mit Speisen und Gewürzen anderer Länder. Bekannt ist er auch durch die Auftritte in den ORF-Sendungen "Das Match", "Das Rennen" und "Wild Cooking". Bernie Rieder ist im Burgenland aufgewachsen.

Zum Unternehmen

Die GOURMETGROUP hat sich dem Thema Essen & Genuss verschrieben. Die Unternehmens-gruppe vereint marktführende, eigenständige Unternehmen rund um die Kompetenzbereiche Ernährung, Kulinarik und gastronomische Dienstleistungen. Dazu gehören Business-, Education-und Care-Catering, Retail- & Food-Service, Restaurants und Cafés sowie Eventgastronomie. Die GOURMETGROUP ist Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices. Zu den bekanntesten Lokalen der GOURMETGROUP gehören der Wiener Rathauskeller, das Café Schwarzenberg sowie die Cafés und Restaurants im Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum in Wien und das "Österreicher im MAK". Die GOURMETGROUP ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

"Österreicher im MAK", Stubenring 5, 1010 Wien, www.oesterreicherimmak.at

