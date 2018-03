VHS Penzing: Sommer-Info-Tour 2013 beginnt - professionelle Kursberatung aus erster Hand

Von Mai bis September zahlreiche Veranstaltungen im Bezirk

Wien (OTS) - Die VHS setzt neben der Bildungsarbeit in ihren 44 Standorten in ganz Wien auch verstärkt auf Beratung und Information im öffentlichen Raum. Die VHS Penzing (14., Linzerstr. 146) startet im Mai 2013 ihre zweite Informations-Tour durch den Bezirk. Bei selbst veranstalteten Festen und der Teilnahme an Veranstaltungen von Partner-Institutionen wird das aktuelle Sommer- und Jahresprogramm präsentiert und über Bildungsangebote beraten. "Nachdem wir 2012 bereits sehr erfolgreich im Bezirk unterwegs waren, setzen wir auch heuer wieder unsere Informationstour fort. Das erste Jahresprogramm der VHS Penzing, das zugleich das letzte am alten Standort ist, weist wieder eine Reihe von neuen Angeboten auf und wir freuen uns, die Bevölkerung darüber im persönlichen Gespräch zu informieren", betont VHS Penzing-Direktor Sebastian Bohrn Mena.

Stationen und Termine der Sommer-Info-Tour

Den Auftakt bildet die Teilnahme am "Großen Familienfest der Wiener Kinderfreunde" am 25. Mai 2013 im Casino-Park, wo die VHS Penzing mit Spiel & Spaß vertreten ist. Im Juni ist die VHS gleich zweimal im Ludwig-Zatzka-Park mit Informationsständen aktiv: einmal am 14. Juni 2013 beim "Begegnung steht Fest" des Regionalforums Penzing und einmal am 29. Juni 2013. Auch beim Ferienspiel 2013 ist die VHS Penzing vor Ort und gestaltet am 29. August 2013 einen eigenen Programmpunkt für Kinder und Jugendliche. Ebenso stehen beim "Tag des Kindes" am 8. September 2013 im Casino-Park tolle VHS Angebote zum Mitmachen für Kinder und Eltern bereit. Den Abschluss bildet die Teilnahme mit einem Informationsstand bei der Veranstaltung "Wir in Ottakring und Penzing" am 21. September 2013.

Alle Termine und Details finden sich auch auf www.vhs.at/penzing.

