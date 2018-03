AVISO: Mitmachen und mitfeiern - 20 Jahre Wiener Parkbetreuung

Wien (OTS) - Seit 20 Jahren gibt es das Europa weit einzigartige Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche - mittlerweile an fast 200 Standorten in allen Bezirken. Das wird am Nachmittag des 24. Mai gefeiert: Eltern können mit ihren Kindern am Karlsplatz gemeinsam mit den Parkbetreuungsteams spielen, sporteln, basteln und ihre Kreativität ausleben.

Gäste sind herzlich willkommen - die Teilnahme ist kostenlos!

Mitmach-Spielefest für Kinder

Wo: Karlsplatz

Wann: Freitag, 24. Mai 2013 von 15 - 19 Uhr

Was: Spieleinsel, Kreativbereich, Kinderschminken und Kinderrechtequiz, Bewegungs- und Geschicklichkeitsstation, Gesundheitsinsel, Ball & Co, Discogolf, Scheiberlkiste, Wasser & Co, Circus Luftikus, Baumklettern u.v.m.

Weitere Infos zur Parkbetreuung unter www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/park.html

Rückfragen & Kontakt:

Christina Eisenbacher, DSAin

MA 13 Bildung und außerschulische Jugendbetreuung

Friedrich-Schmied-Platz 5, 1082 Wien

Telefon: 01 4000-84342

E-Mail: christina.eisenbacher @ wien.gv.at



Florian Weis

Mediensprecher StR. Christian Oxonitsch

Telefon: 01 4000-81440

E-Mail: florian.weis @ wien.gv.at

www.oxonitsch.at