AK Preismonitor: Sparkasse Auto - Pickerl und Reparaturen können ganz schön ins Geld gehen!

Wien (OTS) - Das Pickerl ist wieder fällig und - dazu sind noch die Bremsbeläge abgefahren. Die Kosten dafür können saftig ausfallen. So verlangen Mechaniker bis zu 223 Euro in der Stunde - je nach Schaden und Automarke. Das zeigt eine AK Erhebung im April bei insgesamt 41 Kfz-Werkstätten in Wien.

"Eine Pickerl-Überprüfung in Wiener Kfz-Werkstätten kostet 38,90 bis 86,45 Euro - je nach Automarke und Werkstatt", sagt Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Konsumentenpolitik. Bei Arbö (39,75 Euro) und Öamtc (33,45 Euro) fährt man günstiger, wenn man Mitglied ist. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten fürs Pickerl um durchschnittlich 5,3 Prozent gestiegen.

"Der Termin fürs Pickerl richtet sich nach dem Monat der erstmaligen Zulassung des Autos", weiß Zgubic. Die erste Überprüfung muss bei einem neuen Auto nach drei Jahren, dann nach zwei Jahren und später jährlich vorgenommen werden. Fälligkeitstermin ist der auf der Begutachtungsplakette eingestanzte Monat. Die Überprüfung muss spätestens vier Monate nach diesem Fälligkeitsdatum erfolgen. Die Plakette wird nur dann ausgegeben, wenn keine oder nur leichte Mängel festgestellt werden. Wird ein schwerer Mangel festgestellt, bekommt man kein Pickerl.

Das kostet eine Auto-Reparaturstunde - je nach Autotyp und Schaden - in den untersuchten Wiener Kfz-Werkstätten (Preise in Euro)

Leistung von bis durchschnittliche Verteuerung zu 2012 Mechaniker 87,54 222,60 + 3,6 % Spengler 121,20 166,80 + 4,6 % Lackierer 127,20 166,80 + 4,5 %

Zgubic rät "zu Preisvergleichen in mehreren Werkstätten. Fragen Sie in der Werkstatt nach. Wenn Sie beim Service die Überprüfung des Pickerls mitmachen lassen, ist das Pickerl in den meisten Werkstätten gratis."

Zum Preismonitor: Die AK hat die Reparaturpreise für Mechaniker, Spengler und Lackierer im April bei 39 Wiener Kfz-Werkstätten erhoben. Die Pickerlkosten wurden im April bei 41 Kfz-Werkstätten, bei Arbö und Öamtc in Wien erhoben.

SERVICE: Die AK Erhebungen "Kosten der Pickerl-Überprüfung" und "Reparaturpreise von Kfz-Werkstätten" finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

