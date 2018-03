FPK Jury: Ignorieren, verstecken und vertuschen - Der Grundsatz von Bundesminister Töchterle

Wien (OTS) - Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Josef Jury fragte beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung an, wie es denn um die Dissertation von Ex-ÖVP-Wissenschaftsminister und nunmehrigen EU-Kommissar Johannes Hahn aussehe. Im Jahr 2011 wurde dieser des Plagiierens bezichtigt, woraufhin die Agentur für wissenschaftliche Integrität ermittelte. Die Agentur kam zu dem Entschluss, dass die Arbeit nach heutigem Recht nicht erlaubt wäre.

In der parlamentarischen Anfrage von NAbg. Jury wurde unter anderem gefragt, wie der aktuelle ÖVP Wissenschaftsminister Töchterle darauf reagiere, dass der renommierte Plagiatsjäger Stefan Weber das Gutachten zur Plagiatsbeurteilung als "wissenschaftlich skandalös" bezeichnete.

"Die Anfragenbeantwortung ist absolut nicht zufriedenstellend. Der Bundesminister schmettert die Fragen mit lapidaren, nichts aussagenden Antworten ab. Es scheint so, als wolle Töchterle seinen Parteifreund Hahn schützen und alles daran setzen, dass in diese Richtung nicht weiter interveniert wird", so Josef Jury.

