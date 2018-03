Bienenfeind Berlakovich findet Freunde in der ÖVP NÖ

Krismer: Grün-Antrag auf Totalverbot der Bienengifte abgewürgt

St. Pölten (OTS) - Jetzt ist die Katze aus dem Sack. "In Niederösterreich sind Berlakovichs Bienentöterfreunde zu Hause. Die ÖVP in Niederösterreich ist gegen ein Totalverbot der Bienengifte", so die Grüne Umweltsprecherin aus dem NÖ Landtag, Helga Krismer. Ein Antrag der Grünen Niederösterreich für einen umfassenden Bienenschutz und ein Totalverbot für Pestizide, die unsere Bienen töten, wurde im Ausschuss von der ÖVP abgewürgt.

Damit ist eine hitzige Debatte in der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag vorprogrammiert.

Die ÖVP in Niederösterreich kann es sich aber noch einmal gut überlegen.

Krismer appelliert: "Ohne Bienen gehen wir Maja. Wir wollen das Totalverbot der Gifte! Die Bevölkerung hat bereits erkannt, dass wir in der Landwirtschaft achtsamer agieren müssen. Die ÖVP Niederösterreich nicht!"

