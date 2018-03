FPÖ-Obermayr: Gewaltopfer sollen in ganz Europa unter dem gleichen Schutz stehen!

Neue Regeln für gemeinsame Schutzmaßnahmen sind zu begrüßen, müssen aber von Präventionsmaßnahmen begleitet werden!

Wien (OTS) - "Ich begrüße den Vorschlag der Kommission, einen umfassenden europäischen Rechtsrahmen zu beschließen, der allen Opfern von Straftaten Anerkennung und den bestmöglichen Schutz im gesamten Unionsgebiet bietet", so der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr anlässlich der heutigen Abstimmung. "Opfer müssen in der gesamten EU dieselben Rechte haben! Um diese auch verstehen bzw. in Anspruch nehmen zu können, ist eine Übersetzung, die der gefährdeten Person hilft Sprachbarrieren zu überwinden, nicht minder wichtig."

Obermayr weiter: "Aber neben all diesen wichtigen Maßnahmen muss die Prävention immer Vorrang haben, dürfen - gerade im Zusammenhang einer stetig wachsenden Kriminalität - eben nicht nur die Rechte der Opfer zivilrechtlich in der EU gestärkt werden - was sein muss - sondern es muss auch eine adäquate Täterverfolgung gewährleistet sein. Europol berichtete erst vor kurzem, dass rund 3.600 kriminelle Gruppen in der EU aktiv sind. Die massenhafte Pass- und Visavergabe mancher Mitgliedstaaten verstärkt die Dynamik der kriminellen Handlungen in ganz Europa drastisch. Neben den Organisationen welche die Verbrechensmärkte in Europa bereits fest im Griff haben und jetzt Täter wie spätere Opfer noch leichter einschleppen können, wird durch ständige Erweiterungen der Union nun auch weniger gut strukturierten Gruppen, der Einstieg in das Schlaraffenland Europa mit Mindestsicherung und e-Card, für ihre kriminellen Aktivitäten erleichtert."

"Erweiterter Opferschutz ja, aber der beste Schutz davor, Opfer von Straftätern zu werden, liegt immer noch in entsprechenden präventiven Sicherheitsmaßnahmen, denn Kriminalität und organisiertes Verbrechen kennen weder moralische Grenzen, noch Landesgrenzen", meint Obermayr abschließend.

