Hilary Hahn im Ö1-"Klassik-Treffpunkt" - ORF-RadioCafe am 25.5. und live in Ö1

Wien (OTS) - Wenige Stunden vor ihrem Auftritt mit den Wiener Philharmonikern ist Hilary Hahn zu Gast bei Albert Hosp im Ö1-"Klassik-Treffpunkt" im RadioCafe des RadioKulturhauses - am Samstag, den 25. Mai um 10.05 Uhr und live in Ö1.

Im Alter von 17 Jahren spielte sie Bachs Partiten und Sonaten für Solovioline ein und führte damit wochenlang die Klassik-Charts in Europa und Amerika an. "Das klingt alles so selbstverständlich, als hätte Hilary Hahn ein viel längeres Leben mit Bach verbracht" schrieb damals die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Mit dem Bach-Album debütierte Hilary Hahn bei Sony Classical - als jüngste Exklusivkünstlerin, die das Label jemals unter Vertrag genommen hatte. Ausgezeichnet wurde die Einspielung mit dem renommierten "Diapason D'Or" in der Kategorie "Neue Talente". Die zweite CD mit Beethovens Violinkonzert und Bernsteins Serenade nach Platos "Symposium" wurde mit dem deutschen Schallplattenpreis "Echo Klassik" prämiert - als beste Nachwuchskünstlerin des Jahres. Für die Einspielung der Violinkonzerte von Samuel Barber und Edgar Meyer folgten der Preis der Deutschen Schallplattenkritik sowie der zweite "Echo Klassik" und für die Violinkonzerte von Brahms und Strawinsky dann der erste "Grammy" sowie der dritte "Echo Klassik". Viele weitere Preise hat die unprätentiöse Künstlerin für ihre Aufnahmen bis heute erhalten.

Dem Wunderkindalter längst entkommen, verfolgt sie eine ebenso glänzende wie stabile Karriere. Viele Werke sind für sie komponiert worden; demnächst kommen weitere 20 dazu: Ihr "Encore Project" animiert zeitgenössische Musikschaffende, Zugaben-Stücke zu komponieren. Darüber berichtet sie, im Gespräch mit den Komponist/innen, in ihrem Youtube-Kanal.

Am Samstag, den 25. Mai ist Hilary Hahn bei Albert Hosp im Ö1-"Klassik-Treffpunkt" zu Gast im RadioCafe des ORF-RadioKulturhauses - und live in Ö1 ab 10.05 Uhr. Mehr zum Programm von Ö1 ist unter oe1.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at