Stronach/Lugar: Soldaten vom Golan sofort abziehen!

Wien (OTS) - "Die aktuelle Entwicklung in Syrien gibt dem Team Stronach leider Recht: Verteidigungsminister Klug soll unsere Soldaten sofort vom Golan abziehen und heimholen", verlangt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Er erinnert, "dass die Blauhelme derzeit keine Aufgabe haben, weil alles aus dem Ruder läuft und die bloße Beobachten der Situation für die Bevölkerung keinen Schutz bietet." Wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, "was wir den Menschen im Land wünschen", so Lugar, könnten Klug und sein neuer Generalstabschef Soldaten aus Österreich im Rahmen des Mandats wieder zum Golan entsenden.

