Importwarenausstellung auf CICGF bietet neue Geschäftschancen

(PRN) - NINGBO, China, 22. Mai 2013 /PRNewswire/ - Die parallel zur 12. China International Consumer Goods Fair (CICGF) veranstaltete China Zhejiang Import Goods Expo vom 8. bis 11. Juni in Ningbo bietet Exporteuren rund um den Globus neue Geschäftschancen.

Die diesjährige CICGF wird in den Hallen 2-10 des Ningbo International Conference and Exhibition Centers stattfinden. Die Mehrheit der Messestände des 120.000 m2 großen Ausstellungsbereichs wurde von Unternehmen von außerhalb der Provinz Zhejiang gebucht, sie kommen sowohl aus anderen Teilen Chinas als auch aus dem Ausland. Zum ersten Mal veranstaltet die CICGF eine Messe innerhalb der Messe - die erste 2013 China Zhejiang Import Goods Expo, ein Event auf 17.000 Quadratmetern in Hallen 7 und 8. Die China Zhejiang Import Goods Expo bietet chinesischen Käufern die Gelegenheit, das internationale Angebot kennenzulernen. Die Ausstellungsbereiche sind nach Herkunftsland der Aussteller unterteilt: Europa, USA, Australien, Afrika, Südostasien und andere Regionen Asiens wie Hongkong, Japan, Südkorea und Taiwan. Gezeigt werden die berühmten taiwanesischen Handelswaren, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Kleidung und Accessoires, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Hightech-Produkte, Elektrogeräte, Maschinen und vieles mehr.

Laut einem Sprecher des CICGF-Organisationskomitees wird die Messe vier funktionelle Plattformen für die Import Goods Expo schaffen werde, auf der Käufer und Verkäufer zusammenkommen, indem der Handel durch einen einzelnen Veranstaltungsort, die Sammlung und Weitergabe von Informationen sowie konzentrierte Dienstleistungen gefördert wird. Das ultimative Ziel ist die Einrichtung eines Beschaffungszentrums für Unternehmen weltweit, die sich auf dem chinesischen Markt etablieren möchten, eines Versorgungszentrums für importierte Geräte und Rohstoffe, eines Ausstellungszentrums für importierte Waren, eines Versammlungszentrums für internationale Marketing-Organisationen, eines Logistik- und Vertriebszentrums für den Importhandel und eines Servicezentrums für internationale Finanzgeschäfte. Die China Zhejiang Import Goods Expo hat das Ziel, sich innerhalb von fünf Jahren zu einer Weltklasse-Expo für Importwaren zu entwickeln.

Informationen zur CICGF

Die China International Consumer Goods Fair (CICGF), gemeinschaftlich finanziert vom Handelsministerium der Volksrepublik China und der Provinzregierung Zhejiang, ist eine der vier größten Import- und Exportmessen in China und findet jedes Jahr im Juni in der bekannten Hafenstadt Ningbo statt. Die Messe zieht 120.000 Besucher aus 110 Ländern und Regionen an.

