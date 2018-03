Bezirksmuseum 8: Die Kunst der Koloratur und mehr...

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) lädt am Donnerstag, 23. Mai, zu einem erbaulichen Konzert mit dem Titel "Die Kunst der Koloratur und mehr..." ein. Beginn der festlichen Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Die Wiener Sängerin Angelika Muchitsch trägt Werke von Rachmaninoff, Verdi, Chopin und anderen namhaften Tondichtern vor. Aries Caces begleitet die im Inland und Ausland erfolgreiche Sopranistin auf dem Klavier. Von Opern und Oratorien bis zum Lied reicht das Repertoire der Künstlerin. Für Donnerstag hat die Vokalistin ein vielfältiges Programm zusammengestellt, von der "Wahnsinnsszene der Ophelia" bis zur "Arie des Pagen". Der Eintritt ist frei. Spenden nimmt das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Maria Ettl) aber gerne an. Nähere Informationen zum Konzert "Die Kunst der Koloratur und mehr..." holen MusikliebhaberInnen unter der Rufnummer 403 64 15 (fallweise Anrufbeantworter) oder via E-Mail ein. Die E-Mail-Adresse des Museums heißt bm1080 @ bezirksmuseum.at.

o Sopranistin Angelika Muchitsch: www.angelikamuchitsch.com o Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

