Favoriten: Musik-Abend "Mit Stolz ins Kulturfestival"

Wien (OTS) - Im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) geht am Samstag, 25. Mai, die Auftaktveranstaltung zum "Favoritner Kulturfestival 2013" über die Bühne. Ab 18.00 Uhr spielt die bekannte Musiker-Familie Kropfitsch (Jakob: Klavier, Theresa: Klavier, David:

Violine, Sophie: Violoncello) ausgesuchte Werke der Klassik. Ein Repräsentant des Bezirkes eröffnet das Festival. Hernach erklingen Melodien von Robert Stolz: Unter dem Motto "Mit Stolz ins Kulturfestival" tragen Ingrid Merschl (Gesang) und Alexander Klinger (Gesang) sowie Petra Pawlik-Greiner (Flügel) und Elena Rozanova (Geige) die schönsten Stücke des namhaften Komponisten vor. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren vergeben Zählkarten. Telefonische Karten-Reservierung: 0660/464 66 14 und 0699/814 49 056.

Sonntag: Große Wienerlied-Matinee im Waldmüller-Zentrum

Am Sonntag, 26. Mai, ab 11.00 Uhr, pflegen Publikumslieblinge im "Waldmüller-Zentrum" in der Hasengasse das althergebrachte Wienerlied. Bei einer "Großen Wienerlied-Matinee" treten Rita Krebs, Ingrid Merschl, Wolf Frank, Max Sahliger, das Duo Bäuml-Koschelu, das Duo Horacek-Beier und das Duo Schöndorfer-Poslusny auf. Auf dem Programm stehen sowohl beschwingte als auch anrührende "wienerische" Weisen. Für die Verpflegung des Publikums sorgt der Gastronom "Der Ringsmuth". Der Zutritt ist kostenlos. Die erforderlichen Zählkarten können ab sofort bei der ARGE "Kultur 10" unter den Telefonnummern 0660/464 66 14 und 0699/814 49 056 geordert werden. E-Mails an das ehrenamtliche ARGE-Team: waldmuellerzentrum @ chello.at.

o Allgemeine Informationen: Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" (Kultur-Termine in Favoriten): www.wien-favoriten.at

