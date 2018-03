Floridsdorf: Beethovenweg und "Blickpunkte"-Finissage

Samstag: Rundgang (14 Uhr), Martin Hinger-Bilder (17 Uhr)

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") informieren auf ehrenamtlicher Basis agierende Bezirkshistoriker am Samstag, 25. Mai, über den so genannten "Beethovenweg". Der Tondichter Ludwig van Beethoven besuchte oftmals Jedlesee und es gibt im 21. Bezirk auch eine "Beethoven-Gedenkstätte". Das "Mautner Schlössl" ist die erste Station auf diesem Kultur-Pfad. Vida Vujic (Cello) und Gregor Urban (Klavier) leiten die Veranstaltung um 14.00 Uhr mit Musik von Beethoven ein. Sodann würdigt der Fremdenführer, Historiker und Kunstvermittler Karl Zillinger das Schaffen des Komponisten bei einem aufschlussreichen Rundgang. Teilnahmegebühr: Spenden. Infos: Tel. 06991/922 51 03, E-Mail office @ zillinger4vienna.at.

Ebenfalls für Samstag, 25. Mai, wurde die Finissage der seit Mitte April in den Museumsräumen im "Mautner Schlössl" laufenden Malereien-Ausstellung "Blickpunkte" (Aquarelle und Skizzen von Martin Hinger) angesetzt. Der Abschluss-Nachmittag startet um 17.00 Uhr und ist frei zugänglich. Zu sehen gibt es hübsche Landschaftsansichten, Stadtmotive plus Aktdarstellungen. Martin Hinger steht den Gästen gerne für Gespräche über sein Schaffen zur Verfügung. Auskünfte über vielerlei kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf sind unter den Rufnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (mitunter Anrufbeantworter) zu erfragen. Auch per E-Mail können sich Kulturinteressierte mit dem Museumsteam in Verbindung setzen:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at o Fremdenführer Karl Zillinger: www.zillinger4vienna.at

