Umweltdachverband: Umgehendes Inkrafttreten des Windkraft-Moratoriums unabdingbar!

- Windkraft-Moratorium muss sofort in Kraft treten, sonst drohen bis zu 150 neue Windräder ohne strategische Planung

Wien (OTS) - Gerangel um die letzten "freien" Widmungen wäre Konsequenz

- Landesweite Tabu- und Eignungszonen als Voraussetzung für jeden weiteren Windkraftausbau

Morgen, am 23. Mai, wird im NÖ Landtag ein neues Raumordnungsgesetz beschlossen. Ein heißes Thema ist dabei der weitere Windkraftausbau in NÖ. "Der Umweltdachverband spricht sich dezidiert pro Energiewende aus, betont allerdings, dass es jetzt für die erhitzten Gemüter unbedingt eine Nachdenkphase braucht. Wenn jetzt in letzter Sekunde ein Aufschub des von Landeshauptmann Pröll initiierten Widmungsstopps umgesetzt werden sollte, drohen binnen weniger Wochen bis zu 150 Windkrafträder ohne überörtliches und bürgerfreundliches Raumordnungskonzept gegen den Willen der betroffenen Bevölkerung durchgedrückt zu werden", warnt Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes. "LH Pröll hat klargestellt, dass der Schutz der AnrainerInnen und die einzigartige Natur und Landschaft in NÖ an erster Stelle stehen. Daher braucht es ein sofortiges Moratorium, das die Bauherren der Windräder an den Tisch bringt und ihre Karten offen legen lässt. Dieses Moratorium künstlich aufzuschieben, um dadurch kritische Windkraftprojekte mit einer schnellen Widmung durch Standortgemeinden ohne strategischen Ansatz durchzupeitschen, würde das gesamte Vorhaben eines geordneten Windkraftausbaus ad absurdum führen und den Druck auf manche Gemeinden noch erhöhen. Das gilt es zu verhindern. Der Windkraftausbau muss auf den Eckpfeilern Naturschutz, Landschaftsschonung und vor allem nachhaltige Raumnutzung basieren", so Heilingbrunner.

UWD fordert: Ohne Tabuzonen und Eignungszonen darf kein Windrad mehr errichtet werden

Der Umweltdachverband hat gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen, zu denen die größten Naturschutzorganisationen und alle wesentlichen Ökoenergieverbände zählen, ein Positionspapier erarbeitet, das die Kriterien für Tabu- und Eignungszonen sowie die Anforderungen für eine umweltverträgliche Nutzung der Windkraft bis 2020 aufzeigt. "Kern der Tabuzonen bilden die gesetzlichen Natur- und Landschaftsschutzgebiete. Nationalparks, FFH- und Vogelschutzgebiete sind ebenfalls tabu, wie auch Wildnis- und Ruhegebiete sowie Kern-und Pflegezonen von Biosphärenparks. Umfassender Schutz ist für Feuchtgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Wälder und Naturwaldreservate ebenso notwendig wie für die Kulturlandschaften der UNESCO-Welterberegionen und Naturdenkmäler. Gesamt gesehen muss der Naturschutz an allen naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen Vorrang haben und so sind auch Naturparks eindeutige Tabuzonen, wenn die Windkraftanlagen den Schutzzielen widersprechen. Mit der Ausweisung solcher landesweiten Tabu- und der Festlegung von Eignungszonen können klare Rahmenbedingungen für den von LH Erwin Pröll eingeleiteten NÖ Weg in Sachen Windkraft geschaffen werden", so Heilingbrunner abschließend.

