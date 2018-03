Immobilienpreise in Kärnten sinken

Starker Preisrückgang bei Einfamilienhäusern

Wien (OTS/IMMOBILIEN.NET) - Kärnten ist anders. Wie in vielen anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen geht das südlichste Bundesland Österreichs auch bei der Immobilienpreisentwicklung seinen eigenen Weg. Während im Großteil der Alpenrepublik die Preise für Wohnungen und Häuser steigen, sinkt der Wert der meisten Immobilien in Kärnten. Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung bei den Einfamilienhäusern. Laut einer aktuellen Marktanalyse von IMMOBILIEN.NET, Österreichs größtem Immobilienportal, sanken die durchschnittlichen Quadratmeterpreise für Häuser in den vergangenen 12 Monaten um 6,7 Prozent auf 1.515 Euro. Damit liegt Kärnten bei den Hauspreisen auf dem vorletzten Platz vor Burgenland. Der Preisverfall zieht sich durch das gesamte Bundesland. Am stärksten betroffen sind die Stadt Klagenfurt mit minus 14,4 Prozent auf 1.838 Euro und der Bezirk St. Veit an der Glan mit minus 12,6 Prozent auf 1.136 Euro pro Quadratmeter. Lediglich im Bezirk Völkermarkt gab es einen Anstieg der Hauspreise um 8,9 Prozent, jedoch von einem sehr niedrigen Niveau aus auf 1.203 Euro. "Wir beobachten den Negativtrend in Kärnten schon längere Zeit", erklärt Andreas Besenböck, Pressesprecher von IMMOBILIEN.NET. "Die Menschen suchen gezielt nach guten Lagen, guter Infrastruktur und guten Lebenschancen. Der ländliche Raum kann das in vielen Gebieten nicht liefern. Deswegen geht dort die Nachfrage nach Immobilien zurück und die Preise sinken", so Besenböck weiter.

Mietwohnungen: Klagenfurt ist nicht Kärnten

Beobachtet man die Mieten im gesamten Bundesland, so zeigt sich eine glatte Stagnation bei den Angebotsnettomieten bei 7,4 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt. Bei näherer Betrachtung fällt die Mietpreisentwicklung aber sehr unterschiedlich aus. Laut den Analysen von IMMOBILIEN.NET sinken in den meisten Bezirken die Mieten überdurchschnittlich. In Villach Stadt und Land, Spittal an der Drau und Klagenfurt Land sinken die Preise im Schnitt zwischen 4 und 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aktuell liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Villach Stadt bei 6 Euro, in Villach Land bei 10,5 Euro, in Spittal bei 6,7 und in Klagenfurt Land bei 8,9 Euro. Ganz im Gegensatz zur Entwicklung in der Landeshauptstadt. In Klagenfurt Stadt verzeichnet IMMOBILIEN.NET einen Anstieg bei den Angebotsnettomieten von 14,3 Prozent in den letzten 12 Monaten auf 7,6 Euro pro Quadratmeter. "Klagenfurt ist das einzige größere Zuzugsgebiet in Kärnten. Die steigende Nachfrage nach Wohnraum, gepaart mit relativ hohen Eigentumspreisen, sorgt für einen starken Anstieg bei den Preisen für Neuvermietungen", analysiert Andreas Besenböck die Mietpreisentwicklung in Kärnten.

Eigentumswohnungen: Entkoppelung bei Tourismusregionen

Auch die Entwicklung bei den Wohnungspreisen im Eigentum in den vergangenen 12 Monaten zeigt eine Stagnation. Zieht man die durchschnittliche Inflation von dem leichten Plus von 0,9 Prozent bei den gebrauchten und dem Plus von 2,3 Prozent bei den neu gebauten Eigentumswohnungen ab, ergibt sich so sogar ein leichter Preisrückgang. Diese Entwicklung ist aber nicht immer gleich offensichtlich. Marktverzerrungen durch große Neubauprojekte oder der Fokus auf Luxussanierungen einiger Bauträger in einer bestimmten Region können Preisentwicklungen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Diesen kommt man häufig erst auf die Spur, wenn man die einzelnen Bezirke genauer unter die Lupe nimmt. Das signifikanteste Beispiel bietet der Bezirk Spittal an der Drau. Mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.860 Euro pro Quadratmeter bei gebrauchten Eigentumswohnungen ließe sich dort aktuell ein dramatischer Preisanstieg im zweistelligen Prozentbereich feststellen. Bei genauer Betrachtung ergibt sich aber auch hier eine Stagnation für den Großteil des Bezirks. Ursache für die hohen Preisveränderungen sind hochpreisige Immobilien in einigen Tourismusgemeinden wie Bad Kleinkirchheim oder Seeboden am Millstätter See. "In den Toplagen werden Standardwohnungen zu Luxusobjekten aufgewertet um zahlungsfreudiges Klientel anzulocken. Der direkte Seezugang, die Nähe zu Skipisten, Dachgeschosswohnungen mit Aussicht. Alles klassische Aufwertungsmaßnahmen um hohe Preise zu erzielen. Mit der Entwicklung in einem Großteil einer ländlichen Region hat das aber wenig zu tun", erklärt Andreas Besenböck die Entkoppelung der Immobilienpreise in Tourismusregionen.

