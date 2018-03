Angst vor Kürzungen der staatlichen Pension?

Pekabe an die Politik: Saniert endlich die "2.Säule"!

Wien (OTS) - Laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage von Gfk-Austria befürchten 77% der Befragten weitere Kürzungen des gesetzlichen Pensionsanspruchs. Da die Umfrage von einer Versicherung in Auftrag gegeben wurde, ist der Anlass dazu leicht zu durchschauen:

Es soll auf Grund des Umfrage-Ergebnisses zum Abschluss von Zusatzpensionsverträgen motiviert werden. Allerdings müsste vorher die sogenannte "2.Säule" von Grund auf saniert werden!

Pekabe erinnert in diesem Zusammenhang neuerlich daran, dass hunderttausende Anspruchsberechtigte aus Pensionskassenpensionen bereits bis über 50% ihrer rechtmäßigen Pensionsansprüche definitiv verloren haben und im derzeitigen Pensionskassen-System weitere Verluste in Zukunft vorprogrammiert sind. Die Novelle 2012 zum Pensionskassengesetz, die auch die Betriebliche Kollektivversicherung als Alternative zur Pensionskassenlösung aufbaut, konnte wenig daran ändern. Die "2.Säule der Altersversorgung" in Österreich ist nach wie vor nicht in der Lage, eine nachhaltige und sichere Ergänzung zur gesetzlichen Pension darzustellen.

Die wahlwerbenden Parteien im Wahljahr 2013 sollten nicht zuletzt daran gemessen werden, wie sie mit diesem Thema weiterhin umgehen wollen. Was wird aus den Lippenbekenntnissen von Sozialminister, Finanzministerin, ÖGB und AK, "nach der Reform sei vor der Reform"? Pekabe appelliert an alle politischen Parteien, vor der NR-Wahl eindeutige Stellungnahmen und Absichtserklärungen zum Thema nachhaltige Sanierung des Systems der Zusatzpensionen abzugeben.

