Boxweltmeister Klitschko lernt in Niederösterreich fliegen.

Wien (OTS) - Die Bezirksblätter Niederösterreich berichten in ihrer aktuellen Ausgabe über einen prominenten Flugschüler im Bezirk Bruck an der Leitha. Der vierfache Boxweltmeister und ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko macht derzeit am Flugfeld Spitzerberg Flugstunden. Klitschkos Ausbildungsleiter und Leiter des Flugsportzentrums Spitzerberg, Wolfgang Oppelmayer, bestätigt den Bezirksblättern: "Ja es stimmt. Das letzte Mal war Vitali vor zwei Wochen für drei Tage am Spitzerberg. Auch geschlafen hat er dort. Vitali ist ein leiwander, ruhiger Kerl, ganz ohne Starallüren."

Mitgebracht hat den Promi-Schüler Fluglehrer Fritz, der mit Vitali in einer Cessna 172 quer über Europa fliegt. Platz hätte das Flugzeug für vier Personen. Aber: "Weil Klitschko und Fritz doch etwas stämmiger sind, ist es für sie ein Zweisitzer", lacht Oppelmayer, der selbst seit 46 Jahren fliegt.

Wann der gebürtige Ukrainer das nächste Mal vorbeikommt, ist noch unklar. Auch Klitschkos PR Agentur, die Klitschko Management Group, gab sich auf Anfrage bedeckt. "Das ist Herrn Klitschkos Privatvergnügen."

Die Reportage der Bezirksblätter Niederösterreich finden Sie im Internet unter:

http://www.ots.at/redirect/vitali

